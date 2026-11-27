El clima en Nuevo León para este sábado 28 de noviembre se presenta mayormente despejado. La Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo ciudades como Monterrey y Apodaca, disfrutará de un día con temperaturas agradables y vientos ligeros.

¿Qué temperatura hará mañana en Nuevo León?

En Monterrey, las temperaturas estarán entre una mínima de 8.3°C y una máxima de 23.0°C. San Pedro Garza García registrará valores similares, con una mínima de 8.0°C y máxima de 22.3°C.

Guadalupe tendrá una mínima de 8.7°C y alcanzará los 23.7°C. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 9.3°C y una máxima de hasta 25.0°C.

¿Habrá lluvias este sábado en Nuevo León?

Para este sábado 28 de noviembre, el cielo en toda la Zona Metropolitana de Monterrey estará completamente despejado. No se espera probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en toda la región.

Clima para el sábado en Nuevo León. (Conagua).

Los vientos serán ligeros, con velocidades de 6 km/h en Monterrey y San Pedro Garza García, y de 7 a 8 km/h en Guadalupe y Apodaca. Estas condiciones acompañarán un día sin nubes.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la región de Nuevo León es el siguiente:

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Despejado, viento de 5 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Lunes 30 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 7°C, Despejado, viento de 5 km/h.

La tendencia para inicios de la próxima semana indica un ligero descenso en las temperaturas. El lunes 30 de noviembre, se espera una máxima de 20°C y una mínima de 7°C, marcando un ambiente más fresco en la zona.

Clima para el domingo en Nuevo León. (Conagua).

¿Cómo protegerse del clima agradable en Nuevo León?

Aunque las temperaturas serán agradables, se recomienda mantenerse hidratado. Es importante protegerse del sol durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y 16:00 horas, para evitar la exposición directa.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Para quienes realicen actividades al aire libre, se aconseja aplicar protector solar, incluso con cielo despejado, debido a la radiación ultravioleta.

¿Dónde consultar información oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima en Nuevo León, se recomienda consultar las fuentes oficiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Nuevo León ofrecen reportes y alertas.

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