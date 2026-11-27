El sábado 28 de noviembre, el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, presentará un ambiente fresco y cielos despejados. Las mañanas serán frías y las tardes templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la primera tormenta invernal de la temporada, pero las ciudades jaliscienses disfrutarán de un día sin lluvias directas.

¿Qué temperaturas habrá en Jalisco este sábado?

Durante la mañana del sábado, la temperatura actual en Guadalajara ronda los 14.3°C. Zapopan registra 14.2°C, mientras que San Pedro Tlaquepaque se sitúa en 14.4°C. Tonalá muestra la temperatura más cálida con 14.5°C. Estas cifras indican un amanecer fresco en toda la región metropolitana.

Para el sábado, las temperaturas mínimas estarán entre 7.7°C en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y 8.0°C en Tonalá. Las máximas alcanzarán 23.7°C en Zapopan, 23.3°C en Guadalajara, 23.0°C en Tlaquepaque y 22.7°C en Tonalá. Se observa un rango térmico amplio en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Lloverá en Jalisco este sábado?

Las condiciones climáticas para el sábado en la Zona Metropolitana de Guadalajara serán de cielo despejado en todas las ciudades. No hay probabilidad de lluvia directa en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá. El viento soplará de forma ligera, contribuyendo a un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

Clima para el sábado 28 de noviembre en Jalisco. (Conagua).

El viento en la Zona Metropolitana de Guadalajara será ligero, con velocidades de 3 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, y hasta 4 km/h en Zapopan. El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso a lo largo del día. No se prevén lluvias ni precipitaciones en las ciudades, a pesar de las alertas del SMN sobre la primera tormenta invernal en otras zonas.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Sábado 28 de noviembre: Máxima de 22°C, Mínima de 8°C, Poco nuboso, viento de 4 km/h.

Domingo 29 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 7°C, Despejado, viento de 2 km/h.

Lunes 30 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 8°C, Despejado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días en Jalisco indica un ligero aumento en las temperaturas máximas. Las mínimas se mantendrán frescas, con el domingo registrando la mañana más fría con 7°C. El cielo permanecerá despejado, asegurando un fin de semana soleado y un inicio de semana con condiciones climáticas estables en la Zona Metropolitana.

Clima para el domingo 29 de noviembre en Jalisco. (Conagua).

¿Cómo cuidarse del frío en las mañanas de Jalisco?

Ante las mañanas frescas, se recomienda a los habitantes de Jalisco abrigarse bien, especialmente si salen temprano. Es importante proteger a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura. Mantenerse hidratado es fundamental, incluso con el ambiente fresco, para el bienestar general.

Para las actividades del sábado, se sugiere usar ropa de abrigo ligera durante la mañana, como suéteres o chamarras. Por la tarde, la ropa más ligera será suficiente. Llevar consigo protector solar y lentes de sol es una buena idea, debido al cielo despejado que se espera durante gran parte del día.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Jalisco?

Para información detallada y actualizada sobre el clima en Jalisco, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado. Estas instituciones ofrecen reportes precisos y alertas tempranas. No hay alertas de calidad del aire específicas para este día, pero siempre es bueno revisarlo.

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