La Ley de Economía Digital fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha promovido una mayor digitalización en muchas áreas del Gobierno de México.

Los pagos en efectivo en gasolineras y casetas de cobro tienen los días contados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes 27 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que determina los sectores estratégicos para la aplicación de la Ley de Economía Digital.

La medida forma parte de la estrategia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el uso de dinero en efectivo en México e impulsar los pagos digitales y electrónicos.

Las gasolineras y las carreteras serán los primeros sectores en los que se aplicará esta transición, tal y como lo había adelantado José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

¿Cuándo se dejará de aceptar efectivo en gasolineras y casetas de cobro?

La transición a los pagos digitales será gradual, por lo que la publicación del acuerdo en el DOF no implica que las gasolineras y las casetas de cobro dejen de aceptar efectivo desde este viernes 27 de noviembre.

Las autoridades tendrán un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación del acuerdo en el DOF para emitir las reglas que establecerán cómo se eliminará gradualmente el uso de efectivo en gasolineras y casetas de cobro.

Estas disposiciones deberán incluir los requisitos, las obligaciones y los plazos específicos para que ambos sectores adopten los pagos digitales y electrónicos como única forma de pago.

Claudia Sheinbaum adelantó desde marzo, durante la 89 Convención Bancaria, que su Gobierno buscaba que los pagos en ambos servicios fueran 100 por ciento digitales.

Peña Merino reiteró en octubre que la aplicación de la Ley de Economía Digital comenzaría en estos dos sectores, con el objetivo de reducir paulatinamente el uso de billetes y monedas.

Ley de Economía Digital: ¿Sheinbaum busca prohibir el uso de efectivo?

Durante su ’mañanera’ del 24 de septiembre, la presidenta de México explicó que la legislación busca aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar las operaciones financieras.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo ni mucho menos, sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales”, aclaró.

Sheinbaum explicó que la decisión de iniciar la transición en las gasolineras responde a motivos fiscales y de seguridad.

Ley de Economía Digital: ¿En qué otros establecimientos se impulsarán los pagos electrónicos?

Pepe Merino explicó que otro de los objetivos de la Ley de Economía Digital es impulsar el uso del sistema de Cobro Digital (CoDi) del Banco de México en establecimientos como:

Pequeños comercios.

Supermercados.

Farmacias.

Tiendas de conveniencia.

El Gobierno de México también busca extender su uso al pago de la luz y a las operaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una de las ventajas de CoDi es que permite realizar pagos mediante códigos QR desde un teléfono celular sin el cobro de comisiones.

La estrategia también contempla facilitar la apertura de cuentas bancarias y simplificar el uso de las aplicaciones de las instituciones financieras, de acuerdo con lo explicado por Peña Merino en octubre