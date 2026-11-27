Ferrari declaró que no se hace responsable por compras a terceros, y que solo tiene ciertos métodos para vender autos en México.

Ferrari México informó que no recibe pagos en efectivo, con lo que llamó a las personas a no realizar ningún depósito a cuentas distintas para prevenir fraudes.

A través de sus redes sociales, difundieron un comunicado en el que aclararon que, bajo ningún concepto, reciben apartados, anticipos, enganches, liquidaciones, servicios o cualquier otra transacción.

“Ningún colaborador está autorizado para recibir efectivo a nombre de la empresa”, declaró Ferrari, la armadora italiana operada en México por la controladora RIVI S.A de C.V.

Con ello, explicaron que Ferrari México nunca solicitará pagos a cuentas de personas físicas ni de otras empresas, y todos los pagos posibles se deben realizar mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta oficial a nombre de la controladora RIVI.

La empresa no informó en el comunicado si el comunicado es con relación a algún caso reciente o si tiene que ver con alguna modificación interna.

Ferrari alerta por posibles fraudes: ¿Qué hacer si recibes una solicitud de pago no oficial?

Si estás interesado en comprar un Ferrari en México, la empresa indica que si recibes una solicitud de pago de una cuenta distinta, o recibiste un mensaje que te genera dudas, no realices el pago y te comuniques directamente con la empresa.

Para ello, puedes contactarles al teléfono 55 55576799 o al correo ferrari@ferrarimexico.com.mx.

La controladora RIVI declaró queno se hace responsable por pagos en efectivo o depósitos y transferencias a cuentas distintas a las oficiales, y tampoco por los daños o pérdidas que podrían afectar a los compradores.

“Agradecemos su comprensión y confianza. Estas medidas tienen como único objetivo ”proteger su patrimonio y garantizar la seguridad de cada operación".

Ferrari México tiene en su página web los modelos a la venta que ofrece como dealer oficial, además de los requisitos para apartar un modelos y, en ciertos casos, precios de cada una de las unidades.