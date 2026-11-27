Tequilita derecho

En tribuna llamó “lambiscones, represores y corruptos” a los diputados de MC. Lo dijo con la soltura de quien olvida que fue una de ellos. Sí, Merilyn Gómez Pozos, Mery Pozos en las bardas que ya tapizan Guadalajara, llegó a la Cámara por primera vez en 2012, siendo una pluri naranja, y se sentó en la Mesa Directiva los tres años de aquella legislatura.

(Fotoarte de Oscar Castro)

Hoy preside la Comisión de Presupuesto, encabeza las encuestas internas de Morena para Guadalajara y Ricardo Monreal pide en sus informes que no la dejen sola.

Hecha en casa de Alfaro

Antes de ser cuatrotera, fue naranja, y antes –redoble de tambores–, de acuerdo con su propio CV, fue secretaria general de Alianza Ciudadana, plataforma con la que Enrique Alfaro armó su proyecto. Venía de ser consejera distrital del INE. Del silbato a la porra en el mismo año.

–Agárrense–, pues antes de lo leído, fue edecán en la escandalosa LVIII Legislatura del Congreso de Jalisco, a la que llegó contratada por su primo Octavio Pérez Pozos, quien era secretario general. Ese primo fue detenido dos veces en febrero de 2015 por el caso López Castro, acusado de un fraude ligado a 58 mdp, y las dos veces salió libre; después lo absolvieron de enriquecimiento ilícito, en 2019 libró un proceso por asociación delictuosa y fabricación de pruebas y, entre un expediente y otro, le coordinó a Alfaro la campaña por la gubernatura. ¡Quihúboles!

Ella, mientras tanto, dirigía Protección Animal en el Guadalajara alfarista y en diciembre de 2018 entró al gabinete estatal como enlace con los poderes federales. Le duró dos meses. En enero de 2019 se convirtió en la primera baja del sexenio para irse a Jóvenes Construyendo el Futuro, invitada por Luisa Alcalde, su excompañera de legislatura. El puente hacia la ‘4T’ lo tendió desde la oficina que le pagaba el gobierno que estaba por abandonar; la congruencia.

En su primera temporada en San Lázaro fue pareja de Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, con quien compartía departamento en Polanco y unas fiestas que los vecinos acabaron denunciando ante la administración del edificio.

¿Y la congruencia, apá?

Su biografía en redes la define como “feminista y animalista, con el corazón a la izquierda”. Sin embargo, el 25 de marzo de 2025, votó con otras 102 diputadas de Morena para desechar el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación. –Fuerte a pico de botella– Fue ella quien pidió la moción de orden contra las compañeras que rompieron la línea. Su sororidad, por lo visto, también se somete a votación de bancada.

Vámonos con los caballos

Vamos a lo animalista. Como directora de Gestión Integral de los Derechos de los Animales, presentó en 2016 el piloto para sustituir las calandrias de caballos por eléctricas, y el esquema que se aprobó fue curioso: la empresa Kadled entregaría 55 unidades de casi medio millón de pesos cada una a cambio de explotar su publicidad durante 20 años. Prometió 10 para diciembre de 2017 y entregó seis. Cuando se fue, en septiembre de 2018, rodaban 16 eléctricas y 39 carruajes seguían jalados por caballos, y así se quedaron hasta que otro gobierno terminó el trabajo.

(Especial)

¿Quién está detrás de Kadled? ¿Cuánto ha facturado en anuncios en estos años? ¿Sigue vigente la concesión? Nadie se lo ha preguntado a la presidenta de la Comisión de Presupuesto.

Lo de los perros fue peor. En octubre de 2016, asociaciones defensoras de animales denunciaron, con base en información oficial, que la administración municipal había sacrificado al menos 705 mascotas: 691 perros y 14 gatos, mientras ella cobraba 56 mil 958 pesos al mes como responsable de defender sus derechos. Frente a una petición con más de 40 mil firmas para prohibir el sacrificio, la funcionaria respondió que la propuesta era “un poco visceral” y que la gente no estaba lista.

Meses después, en mayo de 2017, viajó a España con su pareja, aficionado y promotor de los toros, para comprometerse y, de paso, ver una corrida en Las Ventas de Madrid. En marzo de 2026 presentó en San Lázaro una iniciativa de bienestar animal. Sin palabras.

Gatopardo tapatío

Mery Pozos le promete a Guadalajara un cambio, y en eso hay que darle crédito, porque nadie en la política jalisciense ha cambiado tanto como ella: de Alfaro a López Obrador, del naranja al guinda, de las calandrias con caballo a las bardas con su nombre, que pintó pese al acuerdo de su propio partido contra los actos anticipados. Lo que no ha cambiado es la red, el apellido del primo ni la costumbre de estar siempre del lado que manda.

Lampedusa lo dejó escrito hace casi 70 años: hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. En Guadalajara esa frase ya tiene nombre de barda.

Corral mandaba sobre Zuany

“Funcionarios en el anonimato”, claramente de la FGR, fueron la garganta profunda que habló con The New York Times para filtrarles que están investigando a Arturo Zuany por delitos adicionales al caso de la CIA.

Uno de esos delitos es que Zuany habría financiado campañas políticas con dinero ilícito. Lo que olvidaron contarle al NYT es que el gobernador Javier Corral era el jefe de Zuany cuando éste despachaba como coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, durante su gubernatura (2016-2021).

Luego entonces, si Zuany financiaba campañas, era con la venia del gobernador Corral.

Además, lo que contaron “las gargantas profundas” (de la FGR) al NYT raya, conceptualmente, en una mentira. Pues Corral no quería a Maru Campos como candidata, sino que la quería en la cárcel, para ser exacta.

Motivación clara: equiparar el pecado de Ariadna Montiel.

El 23 de octubre, en entrevista con Latinus, la gobernadora Maru Campos reveló los nexos de Ariadna Montiel con el crimen organizado. Narró que Montiel sostuvo una reunión con El Guano, alto líder del Cártel de Sinaloa, para pactar el triunfo de Morena en el 24, en el Triángulo Dorado que corresponde a Chihuahua.

(Especial)

El pacto se habría consumado. Morena ganó ocho municipios de la Sierra de Chihuahua (Guadalupe y Calvo, Morelos, Madera, Chínipas, Urique, Moris, Temósachic y Matachí) cerca de los límites de Sonora y Sinaloa.

Javier Corral Jurado (Especial)

Y fue precisamente en Morelos donde se desmanteló el narcolaboratorio que le costó la vida a dos agentes de la CIA, por el que Zuany se encuentra prófugo.