Hay magistrados que serán recordados por sus sentencias y su probidad; otros, como Felipe de la Mata, por abyectos.

Me explico.

Felipe de la Mata es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Él propuso y votó la sentencia que le dio a Morena una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados y después publicó un libro, pagado con recursos públicos, para justificarla y congraciarse aún más con Morena. Él también avaló la impunidad de Pío López Obrador, defendió los acordeones de la elección judicial y firmó otras sentencias que quedarán en la historia como una de las etapas más oscuras para la democracia en México.

Él, como los demás magistrados que llegaron en 2016, debió irse del tribunal hace tiempo. Pero en agradecimiento a su lealtad, Morena y sus aliados les regalaron tiempo extra en el cargo y, de paso, el aliciente de poder reelegirse.

Los documentos del propio tribunal cuentan una historia que no aparece en sus discursos sobre la democracia: viajes de lujo, aviadores en la nómina y plazas para familiares de su personal.

El séquito

Dentro de la ponencia de Felipe de la Mata hay un grupo de funcionarias que casi no hace sentencias, pero sí viaja con el magistrado. Ahí están Mónica Vallado, Daniela Avelar y Mercedes Jiménez, secretarias de Estudio y Cuenta con sueldos de hasta 164 mil 253 pesos al mes. En dos años, el pueblo ha pagado por ellas más de 10 millones de pesos.

¿Cuál debería ser su trabajo? Hacer sentencias.

¿Cuántas hicieron entre las tres en 2025 y 2026? Nueve entre todas. Cada una le costó a los mexicanos más de un millón de pesos.

Dicen que la justicia electoral es cara, pero esto es un absurdo. Porque una cosa es no hacer el trabajo por el que se cobra y otra, además, gozar de los privilegios del presupuesto. Las tres han viajado con el magistrado dentro y fuera del país, con recursos públicos. Sentencias, casi ninguna; viajes, todos.

Mónica Vallado fue en 2025 la quinta persona que más gastó en viajes en todo el tribunal, por encima de casi todos los magistrados. Acompañó a De la Mata a Italia como “apoyo logístico”, en un viaje que costó 163 mil pesos, y después a Roma, Chile y Buenos Aires.

Daniela Avelar viajó 12 veces en 2025, y en 2026 es la segunda persona del tribunal que más gasta en viajes, sólo detrás del magistrado; sus ocho viajes de este año fueron con él. Pero, además, participa en la autorización de los gastos del magistrado y compañía, incluida ella misma.

La última del triunvirato viajero es Mercedes Jiménez, que viajó con él a Lima.

¿Sabe cuánto nos costaron los viajes de las tres secretarias del magistrado? Cerca de 700 mil pesos.

Cobrar sin sentenciar

A la ponencia de Felipe de la Mata se le conoce como el portaaviones electoral, por la cantidad de aviadores que cobran sin trabajar.

Concepción Balderas, secretaria de Estudio y Cuenta, aparece en apenas cuatro sentencias en 2025 y 2026: cerca de 900 mil pesos por cada una. Fue candidata a magistrada de la Sala Superior y, como quedó en segundo lugar en la votación, podría ocupar una vacante. Está en espera de tener su propio portaaviones para pilotearlo.

En la misma ponencia, los secretarios que sí trabajan hicieron en promedio 91 sentencias en ese periodo. Y, según testimonios internos, hay mucho más personal que lleva meses sin presentarse a trabajar, cobrando altos salarios.

Los viajes del magistrado

En 2025 viajaron 468 personas del Tribunal Electoral. ¿Adivine quién gastó más? Felipe de la Mata.

Tres veces a Venecia, también a Roma, La Habana, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires. Un solo boleto de avión costó 136 mil pesos.

¿Y la clase turista? No es para él. En sus viajes suelen aparecer cartas oficiales que piden subir sus boletos de avión a clase ejecutiva por su “salud física y mental”, incluso para un vuelo de unas cuatro horas a República Dominicana. Hoteles de cinco estrellas, llegada días antes de los eventos y regreso días después. Por supuesto, con recursos públicos.

Como la sentencia que le regaló a Morena y a sus aliados, la mayoría calificada, necesitaba defensa, el magistrado escribió un libro y salió de gira a presentarlo. La gira llegó hasta Toledo, España, y claro que viajó acompañado. Todo pagado por el tribunal.

Plazas y familiares en nómina

De la Mata controla cerca de 200 plazas entre su ponencia, la Escuela Judicial Electoral y la Dirección General de Documentación. Sólo en sueldos, eso representa cientos de millones de pesos al año del erario.

Nepotismo

¿Y quién ocupa esas plazas? Entre otros, familiares de su propio personal. Veamos algunos casos.

En la Escuela Judicial Electoral están Daniel Avelar Bautista, hijo de Daniela Avelar, la secretaria viajera del magistrado, y Roberto Correa Alfaro, hermano de Nancy Correa, secretaria adscrita a su ponencia.

(Especial)

(Especial)

Y hay un apellido que tiene el privilegio de repetirse en la nómina: Pazarán. Flor Abigail García Pazarán es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia y gana 164 mil 253 pesos al mes, sin aparecer en una sola sentencia. Mitzin Nashelly Flores Pazarán es secretaria de apoyo en la ponencia, con 80 mil 110 pesos. Y Michelle Abril Flores Pazarán entró en agosto de 2025 al Departamento de Servicios Documentales, con 45 mil 416 pesos. Todas están en las áreas que controla Felipe de la Mata.

Lo que está en juego

Pagar a quien no hace el trabajo por el que cobra puede ser un pago indebido y desvío de recursos públicos. Que una misma persona apruebe sus propios viáticos anula cualquier control interno. Y llenar de familiares las áreas que controla un magistrado tiene nombre: es nepotismo.

Queda la duda: todo lo que acaba de leer salió de revisar documentos públicos; luego entonces, ¿por qué la Contraloría del Tribunal y la Auditoría Superior de la Federación no han hecho nada?

¿Por qué la ‘4T’ le permite a Felipe de la Mata estos excesos? Peor aún, ¿por qué las denuncias en contra de De la Mata por acoso duermen el sueño de los justos escondidas en las gavetas de la FGR?