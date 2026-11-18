Denza, la marca de lujo de BYD, amplía su presencia en México con tres modelos y nuevos espacios de exhibición y venta. (Denza).

La automotriz china BYD ampliará su presencia en el mercado mexicano con Denza, su marca enfocada en el segmento premium, que ofrecerá inicialmente tres modelos: dos SUV híbridas enchufables y un gran turismo electrificado.

Además, Denza presentó el programa Denza Private Experience, con el que ofrecerá a sus clientes actividades relacionadas con el arte, la cultura y la gastronomía, así como experiencias de manejo personalizadas y ceremonias de entrega.

La marca nació en 2014 como resultado de una alianza entre BYD y Mercedes-Benz, con el objetivo de desarrollar vehículos híbridos enchufables para determinados mercados. En 2024, la compañía alemana cedió sus derechos a BYD, que continuó con el desarrollo de Denza como parte de su oferta de vehículos premium.

En México, la firma ya cuenta con presencia comercial y prepara una expansión mediante espacios exclusivos de exhibición y venta, conocidos como Denza Corners, que estarán ubicados dentro de algunas agencias seleccionadas de BYD.

Estos espacios tendrán una identidad propia, con áreas de exhibición, herramientas digitales para configurar los vehículos y zonas privadas de hospitalidad. La estrategia también contempla la certificación de talleres de servicio y el suministro de refacciones para atender a los propietarios de la marca.

¿Cuáles son los tres modelos de Denza que venderá en México?

La oferta inicial de Denza en el país estará integrada por tres vehículos: los SUV B5 y B8, así como el Z9 GT, un modelo de gran turismo con carrocería shooting brake.

Denza B5: SUV híbrida enchufable

El Denza B5 es un vehículo todoterreno híbrido enchufable que desarrolla casi 700 caballos de fuerza. De acuerdo con las características anunciadas, ofrece una autonomía combinada de 920 kilómetros y hasta 125 kilómetros en modo completamente eléctrico.

Entre sus componentes destacan tres bloqueos de diferencial y el sistema de suspensión hidráulica DiSus-P, que permite modificar la altura del vehículo y ajustar su firmeza de acuerdo con el modo de conducción.

Denza B8: SUV híbrida enchufable para siete pasajeros

El segundo modelo es el Denza B8, una SUV híbrida enchufable con capacidad para siete pasajeros y tres filas de asientos.

Este vehículo promete una autonomía combinada de mil 40 kilómetros y hasta 100 kilómetros de recorrido en modo eléctrico. También incorpora 16 modos de manejo y una configuración que combina características de lujo con capacidades para circular fuera del asfalto.

Denza Z9 GT: gran turismo electrificado

El tercer vehículo que llegará al mercado mexicano es el Denza Z9 GT, un modelo de gran turismo con carrocería tipo shooting brake, caracterizada por combinar elementos de un sedán y una camioneta deportiva.

Su configuración contempla tres motores eléctricos: uno en el eje delantero y dos en el trasero. Además, incorpora tecnología híbrida enchufable y un sistema de dirección de ruedas que permite realizar movimientos laterales, conocido como modo cangrejo.

Aunque todavía no se han detallado todas sus especificaciones para México, la marca destaca el uso de materiales de alta calidad y soluciones tecnológicas enfocadas en la conducción y el confort.

¿Dónde se podrán comprar los autos Denza en México?

Como parte de su estrategia de expansión, Denza habilitará espacios exclusivos dentro de determinadas agencias de BYD. Estos puntos de venta, denominados Denza Corners, permitirán conocer y configurar los vehículos de la marca.

La compañía también contempla ampliar su infraestructura de servicio mediante talleres certificados y disponibilidad de refacciones. Esta red dará atención a las unidades que ya circulan en el país.