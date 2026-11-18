La zona del percance fue asegurada por policías municipales de Apaseo el Grande. (Foto: Facebook/Gobierno de Guanajuato/ Archivo)

Un tren de carga de doble locomotora de la empresa Ferromex se descarriló este miércoles 18 de noviembre en el municipio de Apaseo el Grande, en Guanajuato.

El accidente ferroviario se registró en una de las zonas donde se construyen obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato.

Las locomotoras y al menos cuatro vagones quedaron prácticamente destruidos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se registró alrededor de las 8:30 de la mañana de este miércoles 18 de noviembre.

¿Qué se sabe del descarrilamiento del tren en Guanajuato?

El descarrilamiento ocurrió en la zona donde se construye un distribuidor ferroviario que forma parte de las obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato; esto, a un costado de la autopista Irapuato-Querétaro, en el municipio de Apaseo el Grande.

Se sabe que el tren de carga se dirigía hacia el Parque Industrial Amistad, que se ubica justamente en dicha zona, para realizar la descarga de grano en una de las empresas instaladas en este complejo.

En cierto momento, la locomotora perdió el control y se impactó de frente con una estructura en construcción que forma parte del proyecto del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato.

Debido al fuerte choque, las dos locomotoras de la empresa Ferromex terminaron destruidas, mientras que al menos cuatro tolvas graneleras quedaron volcadas fuera de las vías.

El accidente ferroviario movilizó a corporaciones de Protección Civil y Bomberos de Apaseo el Grande.

Los trabajadores de la construcción del tren de pasajeros que en ese momento laboraban en el lugar se acercaron para auxiliar al maquinista.

¿Cuántos heridos dejó el descarrilamiento?

Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos revisaron al conductor de la máquina.

Se supo que, a pesar de lo aparatoso del accidente, el maquinista se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo con las autoridades, el maquinista presentó algunos golpes, pero estos no fueron considerados de gravedad y no requirió traslado a un hospital.

La zona del percance fue asegurada por policías municipales de Apaseo el Grande, mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades competentes y la empresa Ferromex no han dado a conocer las causas del accidente ferroviario.

Lo único que se confirmó en la zona del percance fueron los cuantiosos daños materiales consistentes en dos locomotoras y al menos cuatro vagones destrozados.

Además, algunos tramos de las vías férreas se doblaron y perdieron su anclaje en los durmientes de concreto.

Durante varias horas, las obras del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato quedaron suspendidas en la zona del accidente, mientras se procedía al retiro de los vagones que se descarrilaron y la reparación de las vías dañadas.