‘Tano’, único sobreviviente de ataque a Valentín Elizalde, explica qué pasó: ‘Se me murió en los brazos’

‘Tano’, único sobreviviente del atentado donde asesinaron a Valentín Elizalde, contó su versión de los hechos y recordó con detalles cómo ocurrió el ataque armado en contra del cantante de regional mexicano.

De acuerdo con el primo del ‘Gallo de oro’, viajaba en la parte trasera de la camioneta cuando dos personas se acercaron para pedirles que los siguieran. Sin embargo, metros más adelante comenzaron los disparos. Cuando terminó la balacera, se levantó y pasó al frente del vehículo. Ahí encontró a Valentín Elizalde, quien “se le murió” en sus brazos.

‘Tano’ recibió 7 impactos de bala, pero sobrevivió al ataque armado ocurrido en 2006. Su testimonio forma parte del documental Valentín: La muerte del gallo de oro, disponible en la plataforma HBO Max.

Valentín Elizalde fue asesinado en la madrugada del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa. (Foto: Cortesía HBO)

¿Cómo fue el ataque armado donde murió Valentín Elizalde, según ‘Tano’?

Fausto ‘Tano’ Castro Elizalde, primo de Valentín Elizalde, recordó los momentos previos a la agresión y cómo comenzó el ataque contra el intérprete del corrido ‘A mis enemigos’.

“Esa noche, ya estábamos en la camioneta, yo andaba malo, tenía como vértigo, llega él y nos vamos. Cuando salimos del palenque, llega otra Suburban, pero plateada, nos cierra el paso y se bajan dos personas, llegan y le dicen ‘Valentín, vente con nosotros’, él respondió que no, como diciendo los seguimos”, explicó en el documental.

De acuerdo con su relato, después de ese encuentro subieron a la camioneta y avanzaron entre 200 y 300 metros. En ese punto, el vehículo se detuvo y las mismas dos personas descendieron. Una de ellas se acercó al conductor, aparentemente para hablarle, pero disparó. Como si fuera la señal, su compañero también abrió fuego.

“De repente, se acercan, el chofer baja el vidrio y le meten los balazos, el otro venía con un arma larga y pum, a la camioneta, tirándole con todo, uno de cada lado”.

Ante las detonaciones, ‘Tano’ se lanzó sobre el asiento trasero y esperó a que terminara la balacera. Según contó, en ese momento no alcanzaba a comprender lo que sucedía. Cuando los agresores se marcharon, se incorporó y encontró sin vida a Valentín Elizalde, a su representante y al chofer.

“No llegaba a entender qué pasaba, yo me tiro en el asiento, fue mi reacción inmediata ante lo que ocurría. Me levanto cuando escucho que se fueron, brinco, agarro a Valentín, lo abrazo de la espalda y le pido que no se me vaya, es cuando se recuesta a un lado y se me muere en los brazos, le doy un beso en la frente, vi a todos sin vida, Al final, abro la puerta y me fui corriendo”.

Cuando le preguntaron quiénes habían perpetrado el ataque, ‘Tano’ evitó revelar más detalles y no dio nombres sobre las personas responsables.

Dinastía Elizalde se deslinda del documental ‘Valentín: La muerte del gallo de oro’

La producción del documental también generó una reacción de la familia de Valentín Elizalde. A pocos días de su estreno, difundieron un comunicado en el que aclararon que no estuvieron involucrados en la realización de ni de otras producciones relacionadas con la vida del cantante.

En el mensaje, la familia explicó que, al no haber participado en los proyectos ni conocer su contenido, prefería no emitir una opinión sobre ellos.

“No participamos en la realización de dichas producciones y al no haber revisado su contenido, preferimos no omitir opinión sobre ellas (...) a 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje es no recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”.