Dos personas murieron tras el desplome de una avioneta Cessna en terrenos del Campestre Santa Rosa, al norte de Culiacán.

CULIACÁN, Sin., 21 de nov de 2026.- Una avioneta tipo Cessna se desplomó esta tarde-noche en una comunidad rural al norte de Culiacán, se registraron dos fallecidos, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El accidente ocurrió a las 18:00 horas entre los poblados de Carboneras y Ejido Plan de Oriente en la sindicatura de Sanalona, al noroeste de Culiacán.

Un saldo preliminar indica que fallecieron dos personas que han sido identificadas como Rafael Humberto de 32 años y Baudelio de 28 años, ambos originarios de San José del Llano, municipio de Badiraguato.

Avioneta se desplomó durante un posible vuelo de prueba

Una llamada a las líneas de emergencias del 911 alrededor de las 18:000 horas alertó a las autoridades y cuerpos de emergencia sobre el accidente aéreo en el que se desplomó una avioneta la cual empezó a incendiarse entre los poblados de Carboneras y Ejido Plan de Oriente.

Esto generó la fuerte movilización de rescatistas y autoridades quienes llegaron al sitio y confirmaron el reporte, por lo que notificaron a elementos de Bomberos para que apagaran las llamas.

La aeronave cayó en terrenos del Campestre Santa Rosa, ubicado a unos 700 metros al sur de la carretera vecinal entre los poblados de Carboneras y Ejido Plan de Oriente.

Elementos de Protección Civil que llegaron al lugar del accidente consideran que los ocupantes realizaban vuelos de prueba en una pista aérea de la región, pero por razones no esclarecidas el aparató se desplomó y cayó encima de una propiedad privada.

Los ocupantes fallecieron al instante debido a que la aeronave se incendió con el impacto, mientras que en la propiedad al parecer no había ocupantes, por lo que no se reportaron más víctimas.