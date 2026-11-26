El presidente Donald Trump no incluyó a México en la lista de los países con nuevos aranceles.

México quedó fuera, por ahora, de la propuesta de nuevos aranceles que el gobierno de Donald Trump anunció contra 14 economías por presuntas prácticas de sobrecapacidad industrial, pese a que el país formó parte de las 16 economías investigadas por la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR).

La exclusión es un respiro para la industria mexicana y sus exportaciones al mercado estadounidense , aunque no significa que Washington haya cerrado el expediente. La administración estadounidense confirmó que continúa revisando el caso mexicano y que todavía no tiene un calendario para concluirlo.

Las tasas arancelarias propuestas por Washington van de 15 a 35 por ciento, dependiendo del país. Vietnam enfrentaría el gravamen más alto, de hasta 35 por ciento; India, de 25 por ciento; China y Singapur, de 20 por ciento; mientras que Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia y Tailandia tendrían tasas de hasta 18 por ciento. Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se plantean aranceles de hasta 15 por ciento.

El representante comercial de EU, Jamieson Greer , advirtió que Washington también identificó problemas de sobrecapacidad industrial en México , particularmente por la incorporación de insumos chinos a las cadenas manufactureras que posteriormente exportan al mercado estadounidense.

“Creo que el más importante de los países que quedaron fuera de esta lista es México, donde todavía estamos llevando a cabo el proceso de investigación. Hemos tenido conversaciones muy buenas con México”, dijo a CNBC.

El funcionario señaló que uno de los temas sobre la mesa es controlar el superávit comercial mexicano .

“Seguimos conversando con nuestros homólogos mexicanos sobre cómo podemos controlar el superávit comercial con México. Consideramos que también existe un problema de exceso de capacidad allí”, sostuvo.

Para Jorge Molina, consultor de comercio internacional, la exclusión ocurre después de que Sheinbaum sostuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping , y con Donald Trump durante la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen.

El encuentro con Trump tuvo especial relevancia para la relación comercial bilateral, ya que ambos mandatarios acordaron volver a reunirse en diciembre, durante la cumbre del G-20 en Miami , con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita reducir las presiones arancelarias sobre México.

Roberto Zapata, socio fundador de Ansley Consultores, consideró que la nueva ofensiva arancelaria de EU forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para reconstruir su muro comercial.

El especialista señaló que los aranceles son una herramienta central en la política económica de Trump, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios comerciales globales y atraer nuevamente la manufactura a territorio estadounidense.

Sin embargo, advirtió que es preocupante la amplitud con la que Washington está interpretando el concepto de exceso de capacidad industrial, pues podría utilizarlo para cuestionar políticas económicas y productivas legítimas.

“Bajo esa interpretación, EU podría considerar como indicios de sobrecapacidad que un país tenga planes industriales, mantenga superávits comerciales prolongados, otorgue incentivos a la producción y la inversión o reciba capital y mercancías provenientes de economías que Washington clasifica como de no mercado, particularmente China”, indicó.

(El Financiero)

Que México supere aranceles de EU es ‘ficha’ para negociar acuerdo comercial

Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, coincidó en que la exclusión temporal de México podría formar parte de la estrategia de negociación de Washington para alcanzar un acuerdo marco con el gobierno mexicano.

A su juicio, EU está utilizando la investigación por sobrecapacidad industrial como una herramienta de presión, por lo que México no debería conformarse con quedar fuera de las medidas bajo la Sección 301, sino buscar garantías que le den certidumbre arancelaria en el resto de la administración Trump .

“Me preocupa que EU quiera convencer a México de que la única exclusión que vamos a recibir será con respecto a la 301 de exceso de capacidad, pero que no otorgue exclusiones a medidas futuras impuestas bajo la Sección 232 ”, advirtió.

Smith alertó que aceptar un acuerdo limitado a la investigación actual dejaría abierta la posibilidad de que Washington imponga nuevos gravámenes unilateralmente en cualquier momento.

“Si aceptamos un esquema de esa naturaleza, EU va a seguir teniendo la capacidad de pegarnos con aranceles de manera arbitraria en cualquier momento”, señaló.

La pérdida de ingresos por la eliminación de los aranceles impuestos bajo poderes de emergencia podría llevar al gobierno de Donald Trump a endurecer otros gravámenes comerciales contra sus socios, incluidos México, en lugar de reducir las barreras comerciales.

Diego Marroquín Bitar, investigador del CSIS, y Antonio Ortiz-Mena, presidente del Comité T-MEC del COMCE, señalaron que los aranceles aplicados mediante las secciones 232 y 301 podrían sustituir menos de 60 por ciento de la recaudación que se esperaba obtener con los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

“Las actuales tarifas de las secciones 232 y 301 se espera que reemplacen menos del 60 por ciento de los ingresos proyectados bajo la IEEPA, lo que incentiva una mayor presión para imponer aranceles en lugar de reducirlos”, advirtieron en un análisis.