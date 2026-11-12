Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de noviembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 11 de noviembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 12 de noviembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia de prensa podría referirse a la renuncia de Dámaso Castro como vicefiscal en Sinaloa, luego de más de seis meses que Estados Unidos lo señaló de presuntamente estar vinculado con Los Chapitos.

Recientemente, también se cuestionó si había información sobre el paradero de Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, Sinaloa, involucrado en la misma acusación a Dámaso Castro y otros ocho exfuncionarios.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 11 de noviembre?

En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Sheinbaum aplaudió la ‘autocrítica’ a la política antimigrante del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Su homólogo reconoció en entrevista que su estrategia fue demasiado dura y afectó a los republicanos.

La mandataria negó que haya información de que Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, haya salido del país en medio de los señalamientos de presunto conflicto de interés con un contratista.

Señaló que el Instituto Nacional de Migración es el responsable de detectar la salida de ciudadanos al extranejro, información que no puede hacerse pública, pero no hay indicios “de que ella haya salido del país”, tampoco el empresario Alfredo Hernández Casillas.