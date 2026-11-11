Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de noviembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 11 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la crisis de Ueno Bank en Paraguay.
La caída de Ueno Bank dejó sin empleo a 7 mil personas de compañías vinculadas al banco privado en Paraguay, Argentina, México, Nicaragua y Panamá.
La titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Paraguay dijo que han recibido llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno.
¿Cuántos trabajadores del IMSS Bienestar serán basificados?
Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, dio a conocer las acciones para fortalecer al Instituto y una de las principales será la basificación de los trabajadores.
53 mil personas trabajadoras serán basificadas, por lo que contrataron a 1, 375 médicos especialistas y 7, 360 personal de enfermería.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la compra de 11 helicópteros Black Hawk, luego de que las instituciones de seguridad realizaron un análisis y reconocieron la falta de estas aeronaves.
- La mandataria negó que exista alguna alerta por una situación internacional o nacional, luego de la recomendación del Gobierno de la Ciudad de México para preparar una mochila de emergencia, una medida que otros países también aplicaron.
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enlistó algunas de las acciones más importantes de las últimas semanas.
- El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presentó las detenciones de integrantes de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión de productores de limón y aguacate en Michoacán.
- Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en octubre los estados con más homicidios dolosos fueron el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero.
- En la conferencia matutina del lunes, la presidenta Sheinbaum reavivó la iniciativa para eliminar a los diputados plurinominales; sin embargo, adelantó que será hasta después de las elecciones cuando presente la propuesta ante el Congreso.