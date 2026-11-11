Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 11 de noviembre de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 11 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la crisis de Ueno Bank en Paraguay.

La caída de Ueno Bank dejó sin empleo a 7 mil personas de compañías vinculadas al banco privado en Paraguay, Argentina, México, Nicaragua y Panamá.

La titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Paraguay dijo que han recibido llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno.

¿Cuántos trabajadores del IMSS Bienestar serán basificados?

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, dio a conocer las acciones para fortalecer al Instituto y una de las principales será la basificación de los trabajadores.

53 mil personas trabajadoras serán basificadas, por lo que contrataron a 1, 375 médicos especialistas y 7, 360 personal de enfermería.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana