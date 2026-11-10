Trump quería expandir la CIA en México: Agentes de EU buscaban crear unidad especial en Chihuahua

El gobierno de Donald Trump buscaba ampliar las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en México mediante la capacitación y participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en Chihuahua, donde pretendían crear una unidad de fuerzas especiales.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, titulada ‘El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México’, la agencia estadounidense estableció una colaboración con Guillermo Arturo Zuany, un fiscal de Chihuahua investigado por el FBI por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante más de seis meses, Zuany guió a los agentes de la CIA mientras capacitaban a elementos de las fuerzas de seguridad estatales, participaban en algunas misiones y aportaban conocimientos durante operativos en territorio mexicano.

A cambio de su colaboración, funcionarios mexicanos y estadounidenses señalaron a The New York Times que Zuany recuperó la visa de Estados Unidos que previamente le había sido cancelada.

La investigación, basada en testimonios de nueve funcionarios y agentes del orden de ambos países, revela cómo la CIA amplió su presencia en Chihuahua en un momento de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum había advertido que cualquier intervención de fuerzas de seguridad estadounidenses en territorio nacional representaría una violación a la soberanía.

CIA buscaba crear unidad de fuerzas especiales en Chihuahua

La colaboración comenzó en el otoño de 2025, cuando Zuany presentó a un agente estadounidense de la CIA ante integrantes de la Policía Estatal de Chihuahua.

Durante ese encuentro, el fiscal les explicó que el agente había llegado con el propósito de construir una nueva unidad de fuerzas especiales, según cuatro funcionarios mexicanos citados por el periódico estadounidense.

La participación de los agentes de la CIA no se limitaba a labores de capacitación o intercambio de información. También acompañaban a las corporaciones mexicanas durante algunas operaciones y, en determinados casos, portaban armas y equipo táctico.

Uno de los operativos tenía como objetivo detener a un presunto jefe de un cártel en un bar. Zuany y varios agentes estadounidenses ayudaron a dirigir la misión; sin embargo, cuando las fuerzas mexicanas llegaron al establecimiento, el hombre y su grupo ya se habían retirado.

El resultado provocó molestia entre los estadounidenses, según dos funcionarios mexicanos. Los agentes de la CIA generalmente utilizaban equipo táctico y portaban armas durante las misiones. En algunos casos, incluso vestían chamarras con la insignia del estado de Chihuahua, una medida que contribuía a que su presencia pasara inadvertida.

Agentes de EU colaboraron con policías mexicanos durante operativos

Otro de los episodios revelados por The New York Times ocurrió durante un operativo en una casa de seguridad de un grupo criminal. En esa intervención, un agente estadounidense utilizó su rifle para proporcionar cobertura desde el exterior mientras los policías mexicanos ingresaban al inmueble.

Después del despliegue, otro agente de la CIA revisó los dispositivos digitales que habían sido asegurados y estuvo presente durante el interrogatorio de uno de los detenidos, relató uno de los funcionarios al periódico.

Aunque los estadounidenses no participaron directamente en enfrentamientos armados, su papel iba más allá del acompañamiento. En general, proporcionaban información de inteligencia y dirección operativa, a través de Zuany, según los testimonios y una solicitud de orden de aprehensión citados en la investigación.