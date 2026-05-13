La CIA en Chihuahua: Renuncia Guillermo Arturo Zuany, de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas

Desde el martes por la tarde, se le pidió la renuncia a Zuany Portillo, quien terminó por presentarla y comenzó a desocupar su oficina. (Redes sociales del funcionario).

Tras ventilarse públicamente la presencia de agentes extranjeros en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, su titular Guillermo Arturo Zuany Portillo renunció a su cargo.

La fiscal Wendy Chávez reveló que un agente extranjero había sido videograbado portando un arma de fuego al interior de las instalaciones de la citada dependencia.

Desde el martes por la tarde, se le pidió la renuncia a Zuany Portillo, quien terminó por presentarla y comenzó a desocupar su oficina.

Cabe recordar que Guillermo Arturo Zuany de Operaciones Estratégicas encabezó el primer grupo de agentes ministeriales que acudieron a declarar ante la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez.

¿Cómo fue la incursión de agentes de EU en Chihuahua?

La dependencia federal emitió el requerimiento a 50 personas que tuvieron conocimiento del operativo de aseguramiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Tras ese operativo y cuando el personal tanto estatal cómo federal regresaba hacia la capital se registró un accidente en los límites de Morelos y Guachochi, donde lamentablemente perdieron la vida dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos personas estadounidenses.

Al encontrarse indicios de intervención extranjera en suelo mexicano, la Fiscalía General de la República inició las investigaciones sobre la posible violación de la soberanía nacional y en cuanto al aseguramiento del narcolaboratorio.

Personal administrativo de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron los trámites de baja de Guillermo Arturo Zuany Portillo, luego de que presentara su renuncia al cargo de fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.

La dimisión habría sido presentada poco después de que la Fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva rindiera un informe sobre los avances de la investigación sobre la presencia de extranjeros durante el operativo para asegurar el laboratorio clandestino de El Pinal, en el municipio de Morelos.

Posteriormente, la gobernadora María Eugenia Campos emitió un mensaje sobre los ataques y desinformación generados por Morena.

Y precisó que “por eso he instruido a la Fiscalía General del Estado para que en el marco de sus atribuciones y con la información que tiene, proceda conforme a derecho, caiga quien caiga”.

Minutos después del informe de la Fiscal Wendy Chávez y del mensaje de la mandataria estatal le fue exigida la renuncia a Guillermo Arturo Zuany Portillo.