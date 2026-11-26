La primera tormenta invernal de la temporada provocará precipitaciones de hasta 250 milímetros y descenso de temperaturas en el país. (Cuartoscuro).

La primera tormenta invernal de la temporada golpeará a México desde este 26 de noviembre y hasta el próximo sábado, por lo que se espera un descenso de temperaturas en regiones del norte, centro y sur del país, así como la caída de agua y aguanieve. En algunos estados, los mínimos podrían alcanzar hasta -10 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que dicha tormenta se formó por la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical.

A estos sistemas se suma la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, que mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

Para este jueves, se esperan lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿En qué estados hará más frío el viernes debido a la tormenta invernal?

El viernes, algunas zonas serranas de Durango y Chihuahua amanecerán con temperaturas mínimas de -10 a -5 °C.

Del mismo modo, en zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca, las temperatura mínimas se ubicarán entre -5 °C y 0°C.

Conagua indicó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

“Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios”, señaló el organismo.

¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales el viernes 27 de noviembre?

Las condiciones meteorológicas se intensificarán el viernes 27 de noviembre, cuando la primera tormenta invernal se desplace sobre el occidente del país.

El SMN pronosticó lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el sur de Jalisco, Colima y el oeste y sur de Michoacán.

También se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el oeste y suroeste del Estado de México, el sureste de Guanajuato y el oeste y suroeste de Guerrero.

Además, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, este fenómeno podría extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

¿Qué riesgos hay por las lluvias de la primera tormenta invernal?

El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Asimismo, las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.