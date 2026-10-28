Tormenta tropical ‘Vance’ se acerca a México: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas y viento?

Vance mantiene en alerta a varios estados de México por lluvias intensas y fuertes vientos. (Cuartoscuro)

Las lluvias no terminan en varios estados del país. La tormenta tropical Vance se localiza al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit.

La circulación del sistema, en combinación con la inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad, genera un temporal de lluvias fuertes a intensas en el occidente, noroeste y norte del país, además de ráfagas de viento y oleaje elevado en la franja costera del Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se mantiene actualmente como tormenta tropical.

La información disponible no especifica si Vance evolucionará a huracán; sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia continua sobre su trayectoria y desarrollo.

Estados donde se prevén lluvias por ‘Vance’

La tormenta tropical provocará precipitaciones de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional.

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm): afectarán el sur de Sinaloa, el norte de Nayarit y el sur de Durango.

afectarán el sur de Sinaloa, el norte de Nayarit y el sur de Durango. Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): se esperan en el sur de Baja California Sur, la costa y norte de Jalisco, y el oeste y sur de Zacatecas.

se esperan en el sur de Baja California Sur, la costa y norte de Jalisco, y el oeste y sur de Zacatecas. Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): impactarán el sur y sureste de Chihuahua, el oeste y suroeste de Coahuila, y la costa de Colima.

impactarán el sur y sureste de Chihuahua, el oeste y suroeste de Coahuila, y la costa de Colima. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): se prevén en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

se prevén en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): se prevén en Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Otro de los efectos de Vance en la costa del océano Pacífico es el mar de leva y los fuertes vientos:

Oleaje elevado: se pronostican olas de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima, así como en el golfo de Tehuantepec.

se pronostican olas de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Colima, así como en el golfo de Tehuantepec. Rachas de viento: se registran vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur y Colima, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa y Nayarit.

Las precipitaciones intensas pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones o encharcamientos.