Tormenta tropical ‘Vance’ avanza lento y se debilitará sobre el Pacífico: ¿Cuándo impactará a Sinaloa?

La tormenta tropical ‘Vance’ continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico, al sur de Colima y Jalisco, aunque las condiciones atmosféricas no favorecerán su fortalecimiento.

Se prevé que ‘Vance’ se debilite durante los próximos días y que el 30 de octubre llegue a Sinaloa como un sistema postropical, es decir, como remanente del ciclón.

Aunque disminuye el riesgo de vientos intensos debido a que la trayectoria prevista mantiene al sistema alejándose de las costas, las lluvias asociadas con ‘Vance’ podrían afectar distintas zonas del occidente de México durante gran parte de esta semana.

Las precipitaciones representan un riesgo de inundaciones y deslaves, principalmente en el sur de Sinaloa, el suroeste de Durango y las zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, especialmente en terrenos escarpados y áreas vulnerables.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical ‘Vance’?

De acuerdo con el reporte de las autoridades meteorológicas, la tormenta tropical ‘Vance’ se localiza a 427 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 596 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, Jalisco.

El sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 102 kilómetros por hora y rachas de hasta 120 kilómetros por hora. En las inmediaciones del ciclón se registra oleaje de entre cuatro y cinco metros, mientras que las condiciones marítimas también presentan riesgos para la navegación.

Se espera que ‘Vance’ continúe debilitándose y que, durante las próximas 48 a 72 horas, pierda fuerza hasta convertirse en una depresión tropical. Posteriormente, el sistema podría degradarse hasta convertirse en un remanente postropical.

¿Qué estados serán afectados por las lluvias de ‘Vance’?

La circulación de ‘Vance’ favorece la presencia de nubosidad, chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en entidades del occidente y sur del país.

Las zonas que podrían registrar lluvias incluyen el sur de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico contempla lluvias fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, así como tormentas puntuales muy fuertes, de entre 50 y 100 milímetros. En las inmediaciones del sistema ciclónico podrían registrarse acumulaciones de entre 100 y 150 milímetros.

Estas condiciones podrían ocasionar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y afectaciones en caminos, por lo que se recomienda extremar precauciones.