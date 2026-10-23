Huracán ‘Vance’ se intensifica a categoría 2; podría fortalecerse en su camino a las costas de México

Debido a su ubicación, la Conagua indicó que ‘Vance’ provocará lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero. (Foto: AP)

El huracán “Vance” se fortaleció rápidamente este viernes 23 de octubre hasta convertirse en una tormenta de categoría 2 mientras se acercaba a la costa occidental de México, informó el viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

“Vance” tenía vientos máximos sostenidos de 170 km/h, y su centro se localiza a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos sostenidos de 165 km/h, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Podría convertirse en un huracán de categoría 3 antes de que termine el viernes, señaló el NHC.

¿Cuál es la trayectoria del huracán ‘Vance’?

Se desplazaba hacia el noroeste a cerca de 8 km/h y se prevé que este movimiento continúe durante el fin de semana, acercándose a la zona de Puerto Vallarta para el lunes.

Las bandas exteriores del huracán ya estaban canalizando vientos y fuerte oleaje hacia el golfo de Tehuantepec, en México, indicó el NHC.

¿Qué estados podría afectar?

Debido a su ubicación, la Conagua indicó que ‘Vance’ provocará lluvias fuertes en Michoacán y Guerrero.

Además, prevé intervalos de chubascos en Oaxaca.

Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Guerrero.

¿Por qué hay más huracanes esta temporada?

Ha sido una temporada de huracanes intensa en el océano Pacífico, ya que ha habido tormentas formándose en cadena cerca de Hawai y México, mientras las condiciones de El Niño, agravadas por el calentamiento global, generan fenómenos meteorológicos inusuales, como las graves inundaciones y los tornados de esta semana que azotaron el suroeste de Estados Unidos y la prolongada sequía en el Corredor Seco de Centroamérica.

“Vance” sería el séptimo huracán consecutivo de categoría 3 al menos en el Pacífico este año, después de “Nolo”, “Odalys”, “Polo”, “Rachel”, “Simon” y “Trudy”.

El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial no utiliza nombres que comiencen con Q y U.