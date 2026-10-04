Rachel’ cobra fuerza y se convierte en huracán categoría 2: ¿En qué estados provocará lluvias HOY?

Los remanentes del huracán 'Rachel' y otros eventos naturales provocarán lluvias en gran parte del país.

El huracán ‘Rachel’ recuperó fuerza y volvió a convertirse en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre, mientras se aleja gradualmente de las costas mexicanas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC), a las 08:00 horas de este domingo, ‘Rachel’ presentaba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se ubicaba aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de la punta sur de Baja California. El sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

Aunque el ciclón mantiene su trayectoria sobre aguas del Pacífico y no se prevé un impacto directo sobre territorio nacional, su circulación todavía genera condiciones adversas en Baja California Sur, además de oleaje elevado en otros estados del litoral del Pacífico.

Sin embargo, las lluvias más intensas previstas para este domingo en México no obedecen exclusivamente a ‘Rachel’. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también identifica al frente frío número 1, una circulación ciclónica, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe como responsables de las precipitaciones en buena parte del país.

¿En qué estados lloverá hoy por el huracán ‘Rachel’?

La circulación de ‘Rachel’ mantendrá lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, de acuerdo con el pronóstico del SMN.

Además, el ciclón favorecerá condiciones de oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. El NHC reportó que ‘Rachel’ presenta un área importante de vientos y oleaje mientras continúa desplazándose mar adentro.

En Baja California Sur también se esperan rachas de viento, por lo que las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, particularmente en zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones o deslaves.

¿Dónde habrá lluvias intensas este domingo 4 de octubre?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de posibles deslaves en zonas vulnerables.

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Coahuila y Campeche.

Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica.

¿'Rachel’ seguirá siendo categoría 2?

Por ahora, ‘Rachel’ mantiene intensidad de huracán categoría 2, aunque el pronóstico contempla un debilitamiento gradual conforme avance sobre el Pacífico.

El sistema continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, cada vez más alejado de la costa mexicana.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a los avisos del SMN y de Protección Civil, especialmente en Baja California Sur y las zonas costeras del Pacífico.