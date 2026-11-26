La promoción ‘Trae tu Canasta’ de Cinépolis inspiró a los mexicanos a utilizar desde ollas para preparar pozole hasta inodoros como palomeras improvisadas. (Foto: ChatGPT, redes sociales)

¡Amigo, jálate la olla del pozole para que nos la llenen de palomitas en el cine, ahorita que vayamos a ver la de Los juegos del hambre! El ingenio de los mexicanos volvió a superar hasta a la inteligencia artificial con las ocurrencias que desató una de las recientes promociones de Cinépolis.

Lo que comenzó como una invitación de la cadena de cines para que sus clientes llevaran sus propios recipientes a la dulcería terminó por convertirse en un desfile de objetos que, por más extraño que parezca, encontraron una segunda utilidad como palomeras.

En redes sociales se comenzaron a difundir insólitos videos y fotografías en los que los empleados de Cinépolis apenas podían contener la risa o no sabían cómo reaccionar ante los clientes que llegaron a las dulcerías con paraguas, canastas para tacos y hasta lavadoras para llenarlos de palomitas de maíz.

¿Cómo funciona la promoción ‘Trae tu Canasta’ de Cinépolis?

Como parte de la promoción ‘Trae tu Canasta’, Cinépolis invitó a sus clientes a acudir a sus instalaciones con un recipiente de su elección para adquirir palomitas de mantequilla por 169 pesos.

La promoción está vigente del 25 al 27 de noviembre de 2026 y permite a los consumidores utilizar sus propios recipientes en lugar de los tradicionales empaques de la dulcería.

Aunque la creatividad de los clientes parece no tener límites, la cantidad de palomitas sí. Por cada compra de 169 pesos, el personal de Cinépolis servirá como máximo el equivalente a 2 canastas de palomitas tamaño Para Llevar, independientemente de las dimensiones del recipiente. Si este tiene una capacidad mayor, no lo llenarán por completo.

Por 58 pesos adicionales, los clientes pueden cambiar el sabor de sus palomitas y combinar hasta 4 de las variedades disponibles en el establecimiento.

La promoción aplica en los complejos tradicionales de Cinépolis, excluye los establecimientos VIP y está sujeta a disponibilidad. Los recipientes deben estar limpios y cumplir con las condiciones de higiene y seguridad que establece la cadena de cines.

¿Qué recipientes llevaron los mexicanos por sus palomitas de Cinépolis?

Las ollas salieron de las cocinas, las canastas de los tacos abandonaron los triciclos y los vitroleros cambiaron las aguas frescas por palomitas de maíz. Los mexicanos encontraron en estos objetos de uso cotidiano una alternativa a los tradicionales empaques de cartón de Cinépolis.

Ollas para preparar pozole, bolsos de mano, cubetas de pintura, hieleras, garrafones, cestos para ropa y hasta cajas de huevo figuran entre los objetos con los que los consumidores se presentaron en las dulcerías.

Sin embargo, hubo quienes llevaron su creatividad un paso más allá. En Mazatlán, Sinaloa, 3 mujeres trasladaron la tina de una lavadora hasta las instalaciones de Cinépolis para aprovechar la promoción. La escena quedó registrada en un video que circuló en redes sociales.

Si los electrodomésticos ya tenían un lugar en la dulcería, los artículos del baño no se quedaron atrás. En otra de las grabaciones, un grupo de jóvenes llegó al mostrador con un inodoro, ante las miradas del personal del cine.

Entre los recipientes más curiosos también figuró el estuche de una guitarra, que un joven utilizó como palomera improvisada. Otros clientes optaron por llevar cajas de cartón, como las que se utilizan para guardar documentos de oficina.

Las ocurrencias de los clientes dieron paso a una ola de memes, en los que los internautas imaginaron las reacciones de los empleados de Cinépolis cada vez que una persona se acercaba al mostrador con un recipiente más extravagante que el anterior.

Cinépolis (Foto: redes sociales)

Cinépolis (Foto: redes sociales)

Cinépolis (Foto: redes sociales)

No todas las historias tuvieron como protagonista el tamaño del recipiente. En el centro comercial Angelópolis, en Puebla, un adulto mayor encontró en su paraguas una alternativa para aprovechar la promoción.

El hombre abrió su paraguas para recibir las palomitas y, lejos de reservarlas para disfrutar de una película, decidió compartirlas con las personas que se encontraban en el centro comercial.

Así, un objeto diseñado para protegerse de la lluvia terminó por convertirse en una enorme palomera comunitaria.