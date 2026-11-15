Ya estaban en ‘Los Juegos del Hambre’: Los personajes que ‘Amanecer en la Cosecha’ conecta con Katniss

La saga de los Juegos del Hambre está basada en los libros publicados por la autora estadounidense Suzanne Collins desde 2008.

Mientras se refugiaban en una cueva durante los 74° Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark se preguntaron algo: ¿Cómo es que su borracho, barrigón, “asco de hombre” mentor ganó el Segundo Vasallaje de los Veinticinco? Y ambos llegaron a la misma conclusión: Haymitch Abernathy “fue más listo que todos”.

Esa es la historia que cuenta Amanecer en la Cosecha (Sunrise on the Reaping), el sexto filme de la franquicia de Los Juegos del Hambre que se estrena en México este jueves 19 de noviembre.

Parte del elenco de Amanecer en la Cosecha estuvo en Ciudad de México para un encuentro con fans en Torre Mitikah. Entre los actores estuvo Joseph Zada, quien interpreta a la versión joven de Haymitch Abernathy, que es obligado a competir en una de las ediciones más sangrientas de los juegos.

Amanecer en la Cosecha no solo cuenta cómo Haymitch se convirtió en el ganador del Segundo Vasallaje de los 25, sino que también recupera a personajes que los lectores conocieron en los libros originales de Suzanne Collins y revela información que no conocíamos sobre los padres de Katniss, la ‘chica en llamas’.

¿Qué personajes de ‘Amanecer en la Cosecha’ aparecen en ‘Los Juegos del Hambre’?

La historia de la película ocurre 24 años antes de los juegos de Katniss y Peeta. Haymitch, en su cumpleaños número 16, solo pensaba en cómo festejaría con su novia, Lenore Dove, sin saber que estaba a punto de ser forzado a ser un tributo del Distrito 12.

Haymitch no es el único personaje que conecta ambas relatos. Durante los acontecimientos del Segundo Vasallaje de los Veinticinco aparecen personajes que, años después, también se cruzarán en el camino de ‘la chica en llamas’.

Presidente Coriolanus Snow

Su ascenso al poder comenzó en Balada de pájaros cantores y serpientes. En la nueva película de Los Juegos del Hambre, Coriolanus Snow ya es presidente de Panem y gobierna con ‘puño de hierro’.

Interpretado por Ralph Fiennes, actor nominado al Oscar, el Snow de Amanecer en la Cosecha domina el arte de las amenazas veladas. El presidente se interesa en Haymitch Abernathy después de un accidente durante el desfile de tributos.

Años después, Snow conocerá a Katniss Everdeen quien encabezará la rebelión que pondrá fin a los juegos y al dominio del Capitolio.

Snow es el villano principal de la saga de Los Juegos del Hambre. (Corazón Films)

Caesar Flickerman

¡Qué bonita familia... de conductores! Caesar heredó el trabajo de su antepasado ‘Lucky’ Flickerman, a quien conocimos en la edición 10 de los Juegos del Hambre ganados por Lucy Gray Baird.

Kieran Culkin, ganador del Oscar en 2025, da vida a la versión joven de Caesar Flickerman que ayuda indirectamente a Haymtich a crear una imagen de chico “travieso, no peligroso”.

Effie Trinket

Barbillas en alto y sonrían a Elle Fanning, quien toma el rol de Effie Trinket en la precuela de Los Juegos del Hambre y ‘salva’ a Haymitch y Maysilee de un problema previo a sus entrevistas gracias a su sentido de la moda.

En Amanecer en la Cosecha, Effie Trinket todavía no es la representante del Capitolio asignada al Distrito 12. En cambio, busca recuperar el prestigio de su apellido, manchado por un escándalo familiar que involucra a una de sus tías.

Plutarch Heavensbee

Antes de ‘voltear bandera’ como vigilante en jefe de los Juegos y ayudar a Katniss a derrotar a Snow, Plutarch trabaja como director de propaganda en el Distrito 12 durante el Segundo Vasallaje de los 25.

Durante la historia de Amanecer en la Cosecha, Plutarch hace una confesión que hace que Haymitch se ‘parta la cabeza’ decidiendo si el funcionario del Capitolio es alguien en quien puede confiar o no.

Jesse Plemons, esposo de la actriz Kirsten Dunst, confesó que tuvo dudas de unirse al mundo de Panem por las comparaciones entre su actuación y la de Philip Seymour Hoffman, el Plutarch ‘original’ de los Juegos del Hambre.

La familia Heavensbee fue una de las pocas que conservó su fortuna intacta tras la guerra que dio origen a los Juegos del Hambre. (Corazón Films)

Beetee, tributo ganador del Distrito 3

Es uno de los mentores del Segundo Vasallaje de los 25, un rol que Haymitch cumplirá años después con Katniss y Peeta.

Sin embargo, su presencia en los juegos es también un ‘castigo’ impuesto por el presidente Snow debido a la relación que Beetee tiene con uno de los tributos. En Amanecer en la Cosecha, Beette es interpretado por el actor Kelvin Harrison Jr.

Beetee Beetee ganó sus juegos del hambre tras armar un circuito con el que electrocutó a sus rivales. (Corazón Films)

Mags, tributo ganadora del Distrito 4

Hubo un tiempo en el que Mags (encarnada por la actriz Lili Taylor), la mentora que llevó a la victoria a Finnick Odair, no solo hablaba, sino también diseñaba estrategias para ayudar a los tributos.

En el Segundo Vallasaje de los 25, es asignada como mentora de Haymitch, Maysilee, Wyatt y Loella debido a que el Distrito 12 no tenía un tributo ganador que los guiara. Para ese trabajo, Mags recibió la ayuda de...

Wiress, tributo ganadora del Distrito 3

En Amanecer de la Cosecha, es la ganadora más reciente de los juegos. Consiguió su victoria gracias a que pudo descifrar cómo moverse en una arena que los organizadores bautizaron como ‘el Nido de Espejos’.

Años después, una mentalmente afectada Wiress es elegida como tributo en el Tercer Vasallaje de los 25. De nuevo, su ingenio le permite ver más allá de los ‘trucos’ del Capitolio y descubrir que la arena funciona como un reloj.

Maya Hawke (Robin Buckley en Stranger Things) confesó que una de las razones por las que quiso ser actriz fue por Jennifer Lawrence. “Transformó el género de las series de acción y ciencia ficción en algo en lo que un actor realmente podía ofrecer una gran interpretación”.

Wiress viene de la misma región que Beetee: El Distrito 3 que se enfoca en la tecnología en el mundo de Panem. (Corazón Films)

Los padres de Katniss: Burdock y Asterid

Antes de Amanecer en la Cosecha, ni siquiera sabíamos los nombres de estos dos personajes. En la película, Asterid es una joven que trabaja en la botica de su familia en el Distrito 12 y es la mejor amiga de Maysilee Donner. De hecho, Katniss y Peeta la reconocen en esa misma escena cuando ven una grabación del Segundo Vasallaje de los 25 en En llamas.

Burdock Everdeen fue uno de los amigos más entrañables y leales de Haymitch Abernathy durante su juventud en la Veta. Tras la devastadora victoria de Haymitch en el Segundo Vasallaje, Burdock fue su principal sostén frente a la tragedia que lo esperaba a su regreso al Distrito 12.

¿Por qué Haymitch Abernathy participó en los Juegos del Hambre?

Aquí viene un spoiler de Amanecer en la Cosecha, así que si no quieres ofrecerte como tributo, no leas más.

Cada 25 años, el Capitolio añade un ‘giro’ en los Juegos del Hambre para endurecer el castigo contra los 12 distritos. Para el Segundo Vasallaje, en el que participó Haymitch, cada distrito tuvo que enviar al doble de jóvenes a la arena.

Aunque su nombre no salió durante la cosecha, Haymitch fue obligado a convertirse en tributo tras intentar defender a Lenore Dove.

Woodbine Chance, uno de los jóvenes seleccionados, fue asesinado después de intentar escapar. Lenore trató de consolar a la madre del muchacho, pero los agentes de la paz amenazaron con golpearla. Haymitch intervino para protegerla y, como represalia, fue elegido para ocupar el lugar del tributo muerto.