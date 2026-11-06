Preventa de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’: ¿Dónde comprar y cuánto cuestan los boletos?

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ estará protagonizada por Joseph Zada y Mckenna Grace. (Foto: Imagen generada con IA Gemini / Captura de pantalla).

Décadas antes de que la rebeldía de Katniss Everdeen cambiara la historia de Los Juegos del Hambre, el Capitolio organizó una competencia fuera de lo común: 48 tributos fueron seleccionados, cuatro por cada distrito.

Esta es la historia que se contará en la nueva película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, que se sitúa 24 años antes de la primera entrega y amplía la historia de Panem.

La cinta llega tres años después del estreno de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, por lo que los fans de las películas basadas en las novelas de Suzanne Collins tienen altas expectativas.

¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’?

Este fin de año será uno de los mejores para los amantes del cine, ya que, poco antes del estreno de Avengers: Doomsday, llegará la esperada nueva entrega de Los Juegos del Hambre.

Amanecer en la cosecha está programada para estrenarse el jueves 19 de noviembre en las salas de cine de México. Será posible verla tanto en salas tradicionales como en formatos VIP y Platino.

Cabe mencionar que, antes del lanzamiento de esta cinta, complejos como Cinemex realizaron el reestreno de las cinco películas anteriores de Los Juegos del Hambre, lo que permitió a los fans disfrutar de la saga completa en cines.

¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Amanecer en la cosecha’? Así los puedes comprar

Aunque faltan algunos días para el estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, Cinemex y Cinépolis ya comenzaron la preventa de entradas para la película. Los boletos están disponibles desde este 6 de noviembre.

En Cinépolis, la cinta estará disponible en diferentes formatos. En las salas tradicionales, los boletos tienen un costo de 68 pesos, mientras que en las VIP y con asientos Lounge alcanzan los 174 y 210 pesos, respectivamente.

Por su parte, en Cinemex los precios van de los 75 a los 95 pesos en las salas tradicionales, mientras que las entradas para las salas Platino cuestan entre 170 y 210 pesos.

Para comprar las entradas en cualquiera de los dos complejos, puedes utilizar sus aplicaciones o páginas web. El procedimiento es similar en ambas cadenas:

Ingresa al sitio oficial del cine. Busca la preventa de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’. Selecciona el cine, la fecha y el horario al que deseas acudir. Elige tus asientos. Realiza el pago.

Si haces la compra en línea, debes considerar que ambas cadenas aplican un cargo adicional por servicio al precio de los boletos. Cinépolis cobra 7 pesos extra, mientras que Cinemex añade 8 pesos.

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’: Trama, reparto y tráiler

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llevará al público nuevamente a Panem, pero esta vez 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen. La historia comienza durante la mañana de la cosecha de los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Esta edición tiene una particularidad: el Capitolio modifica las reglas y duplica el número de participantes. En lugar de seleccionar a dos jóvenes por distrito, cada uno debe enviar a dos hombres y dos mujeres, por lo que 48 tributos se enfrentan en la arena.

Los personajes principales del reparto son:

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

Mckenna Grace como Maysilee Donner

Ralph Fiennes como el presidente Snow

Kieran Culkin como Caesar Flickerman.

La dirección vuelve a estar a cargo de Francis Lawrence, responsable de otras entregas de la saga. La película también contará con una banda sonora que reúne propuestas de folk, country y rock alternativo, con artistas como Stevie Nicks, The Cure, Depeche Mode y The Smashing Pumpkins.