Garbage GRATIS en el Zócalo: ¿Cuándo y a qué hora es el concierto con Shirley Manson?

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó en sus redes sociales que Garbage dará un concierto gratuito en el Zócalo. (Foto: Cuartoscuro).

¡Desempolva tu chamarra de cuero y tus botas! La banda de rock alternativo Garbage tiene una muy buena noticia para todos los fans de la ‘old school’: dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Gobierno de la capital fue el encargado de compartir esta noticia a través de un breve mensaje en redes sociales, en el que informó que la banda liderada por Shirley Manson se presentará en noviembre.

“(Se trata de) un concierto gratuito que promete hacer vibrar el corazón de la capital”, indicaron en la publicación. La última ocasión en la que Garbage se presentó en la Ciudad de México fue durante el Festival Corona Capital 2025.

Cabe señalar que, aunque inicialmente la publicación fue compartida a través de la cuenta de X oficial de la institución, poco después el Gobierno de la Ciudad de México eliminó el post.

¿Cuándo es el concierto de Garbage en el Zócalo?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la agrupación liderada por Shirley Manson convertirá el Zócalo capitalino en una fiesta del rock alternativo el próximo sábado 14 de noviembre.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas.

Garbage dará un concierto en la Ciudad de México en noviembre. (Foto: Captura de pantalla)

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