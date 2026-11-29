La llegada de residentes extranjeros a colonias como Roma y Condesa ha generado críticas por el encarecimiento de la vivienda. (Cuartoscuro).

La llegada de residentes y turistas extranjeros a la Ciudad de México, principalmente estadounidenses, ha reavivado el debate sobre la gentrificación, el encarecimiento de las rentas y las actitudes de algunos visitantes hacia la población local.

Una serie de videos virales difundidos durante las últimas semanas exhibió distintos enfrentamientos entre personas identificadas como estadounidenses y mexicanos. Las grabaciones provocaron críticas en redes sociales y comentarios sobre lo que algunos usuarios denominan “racismo gringo”.

De acuerdo con un reportaje de The Washington Post, uno de los videos muestra a un hombre aparentemente estadounidense que confronta a un influencer mexicano en la colonia Polanco y le exige hablar inglés: “Estamos en Polanco. Habla inglés”.

Otro de los episodios exhibe a una mujer con acento estadounidense que menosprecia a trabajadores de una taquería, a quienes cuestiona por sus ingresos. En una tercera grabación, una mujer aparentemente estadounidense habría pedido a una empleada de Starbucks quitarse una diadema tricolor, al considerar que era “ofensiva” en lo que describió como un “lugar estadounidense”.

Gentrificación en CDMX: Rentas y turismo extranjero aumentan el malestar

El reportaje de The Washington Post, firmado por Terrence McCoy, señala que el crecimiento de la población extranjera en la capital ha transformado algunas de sus zonas más turísticas, tanto en su dinámica económica como en aspectos de la vida cotidiana.

Según datos censales citados por el medio estadounidense, el número de residentes extranjeros en la Ciudad de México casi se duplicó entre 2000 y 2020, hasta alcanzar 105 mil personas. El crecimiento se aceleró durante la pandemia de COVID-19, cuando trabajadores remotos, principalmente provenientes de Estados Unidos, llegaron a vivir a la capital.

Además, los reportes de Airbnb indican que las estancias de larga duración en la ciudad aumentaron más de 30 por ciento en 2022, respecto a 2019.

El impacto también se refleja en el mercado inmobiliario. De acuerdo con un análisis de Propiedades.com citado por The Washington Post, las rentas en las zonas turísticas de la capital casi se duplicaron durante la última década.

En colonias como Condesa, Roma Norte e Hipódromo, hasta una cuarta parte de la oferta de vivienda corresponde a alojamientos de corta duración disponibles en plataformas como Airbnb.

El descontento también se ha manifestado en las calles, con protestas contra la gentrificación internacional y pintas dirigidas a los extranjeros. Entre los mensajes registrados en las colonias Condesa y Roma destacan frases como “GREEN-GO” y “Aprende español, perro”.