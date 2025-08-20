¿'Gentrificación a la inversa’? Chilangos compran miles de casas ‘caras’ en EU y ‘desplazan’ a locales

Mientras millones de mexicanos sufren los efectos de la gentrificación en la Ciudad de México y otras capitales, hay miles de chilangos que llevan años comprando casas en Estados Unidos, incluso por encima de los precios que pueden pagar los estadounidenses.

Desde hace 8 años hay miles de personas, procedentes de la Ciudad de México, que están comprando casas en Estados Unidos a unos 705 mil dólares, encima del promedio nacional estadounidense de 435 mil dólares.

Los datos provienen de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors), la mayor asociación comercial de bienes raíces en Estados Unidos, que no solo muestra el panorama de la compra de viviendas en Estados Unidos, sino que, a través de un ranking, explica que los mexicanos están en el top 3 de casas adquiridas por extranjeros con el 8 por ciento, solo debajo de Canadá y China, con el 15 y 14 por ciento, respectivamente.

En lo que va del año, los mexicanos han comprado cerca de 6 mil 200 casas, con un gasto de 4 mil 400 millones de dólares.

Esta tendencia lleva años, y si bien ha tenido altibajos, en 2017 y 2018, tras el sismo que sacudió la Ciudad de México y tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, hubo “pánico” en sectores de alto poder adquisitivo, según explicó Jonathan Ruíz Torre en su columna para El Financiero de este miércoles.

En 2017 se gastaron 9 mil 300 millones de dólares provenientes de mexicanos en inmuebles estadounidenses, equivalente a 28 mil 500 viviendas, mientras que en 2018 otros 4 mil 200 millones de dólares, lo que equivale a 20 mil 200 casas.

Otro dato a destacar es que este año los mexicanos son, debajo de China, los que pagan las casas más caras, ya que el promedio es de 705 mil 300 dólares por vivienda, cientos de miles de dólares por encima del promedio nacional de Estados Unidos, lo que en un futuro supondría desplazamientos derivados de la gentrificación.

Lo que sabemos sobre los mexicanos que ‘gentrifican’ EU

Según la medición de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, los mexicanos que compran viviendas en Estados Unidos, a diferencia de los chinos y canadienses, lo hacen para habitarlas y no para rentarlas o hacer negocios con ellas.

Normalmente, las casas que se compran son independientes, es decir que no forman parte de unidades habitacionales o departamentos.

También, de acuerdo con Jonathan Ruíz Torre, la ubicación es importante para los ‘paisanos’ que compran casas en Estados Unidos, ya que eligen ciudades en estados fronterizos como Texas, Arizona y California, además de Colorado.

¿De dónde sale el dinero de los mexicanos para comprar casas ‘caras’ en Estados Unidos?

Una de las preguntas que vienen a la cabeza al pensar en que hay miles de mexicanos comprando casas en Estados Unidos es, ¿de dónde viene el dinero o qué hacen para tener un ingreso que les permita vivir allá?

Jonathan Ruíz Torre enfatiza en el dato de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios que indica que los mexicanos compran casas en ‘cash’, es decir, en efectivo.

"¿Les sorprende? Aquí les conté hace un par de meses de una economía nacional paralela y escondida en las sombras que fue cuantificada mediante un estudio elaborado por EY. De acuerdo con esta consultora global, equivale al 17.9 por ciento del PIB nacional. Dado que esa cifra supera los 1.7 billones de dólares, asumo que equivale a 320 mil millones de dólares o 6 billones de pesos, aproximadamente", explicó Ruíz Torre en su columna.

En el texto analiza que es posible que buena parte de ese dinero venga del crimen organizado; sin embargo, también hay casos en los que vendría de abogados, médicos, mecánicos o diseñadores que posiblemente no reporten dinero en efectivo al SAT.

“Atención. Pagar en una sola exhibición, incluso en efectivo, no necesariamente significa que se trate de dinero ilegal y chinos, ingleses y canadienses superan a los mexicanos en esa práctica de pagar unos 700 mil dólares de golpe a cambio de un ‘depa’“, analizó finalmente Jonathan Ruíz Torre.