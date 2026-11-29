Iglesia pide al INE evitar la sobrerrepresentación en las elecciones de 2027; Noroña respondió al pronunciamiento.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que ajuste las reglas para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados para las elecciones de 2027.

“Ante un hecho que sin duda afectará el bien común y la solidez democrática del país, queremos elevar nuestra voz, pidiendo que la regla sea justa antes de que se emita el primer voto; que nadie reciba en la Cámara más de lo que le confiaron los ciudadanos en las urnas. Lo que está en juego: que cada voto pese lo mismo”, sostuvo.

En un comunicado compartido en X, la iglesia pidió a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral votar las reglas de asignación y que interpreten la Constitución de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad.

“Aprobar desde ahora un criterio que impida una sobrerrepresentación injusta dará certeza a todos los actores y evitará que el conflicto se traslade al día después de la elección. Confiamos también en que el Tribunal Electoral, si le corresponde revisar estas reglas, actuará con la misma responsabilidad”, aseguró.

La iglesia recordó que el 14 de agosto de 2024, en un mensaje al Congreso, pidió a las autoridades electorales evitar una “injusta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, respetando no solo la letra de la Constitución, sino también su espíritu”.

“Advertimos entonces que se deberían evitar legalismos que traicionen los motivos que dieron origen a nuestras leyes electorales”, indicó.

Sin mencionar explícitamente a Morena, el episcopado señaló que en esa elección se le concedió arbitrariamente “al partido mayoritario” una “mayoría que no le correspondía, con lo que se trastocó la democracia mexicana”.

“Hoy el Instituto Nacional Electoral se dispone a fijar las reglas con las que se asignarán las 200 diputaciones de representación proporcional en 2027. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ha propuesto mantener el criterio aplicado en 2024: verificar el límite de sobrerrepresentación respecto de cada partido en lo individual y no respecto de las coaliciones. El Consejo General decidirá el próximo lunes 30 de noviembre sobre este asunto”, recordó la Iglesia.

La institución eclesiástica dijo que cuando varios partidos compiten coaligados y el límite se mide a cada uno por separado, el conjunto puede quedar “muy por encima de lo que la ciudadanía le otorgó”.

“Se cumple la letra de la norma, pero se vacía el espíritu y se contradice el sentido para la que fue creada”, sentenció.

¿Qué pidió la iglesia a los partidos políticos?

La iglesia pidió a los partidos políticos a actuar con congruencia y a no utilizar las coaliciones para obtener en la Cámara lo que no obtuvieron en las urnas.

“Ganar con reglas justas otorga una legitimidad que ninguna fórmula puede fabricar. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, añadió.

Al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el CEM pidió que se respete plenamente la autonomía de las autoridades electorales y que nadie ejerza presión sobre sus decisiones.

Noroña responde a la Inglesia: ‘Antes de opinar, lean la constitución’

El diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respondió al comunicado de la Iglesia y aseguró que no se pronunció por el reparto de las diputaciones antes de 2018, año en el que la Cuarta Transformación (4T) llegó al poder.

“La Iglesia de México debería enterarse que vive en un estado laico. Pero si quiere participar en política, lo menos que podría hacer antes de opinar, es leer la Constitución y la legislación electoral. Nunca dijo nada respecto al reparto de las diputaciones en 2009, 2012 y 2015″, escribió en su cuenta de X.

“Pues parece que la Iglesia de Mexico no conoce la Constitución, pues violenta el Estado laico y pide que se viole lo establecido en la misma para determinar la representación proporcional”, acusó en otro mensaje.