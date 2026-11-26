El presidente Donald Trump acusó a su propia administración de una maniobra “deliberada” para subestimar el crecimiento económico de Estados Unidos, aprovechándose de una revisión rutinaria de datos para fundamentar una acusación de interferencia electoral sin aportar pruebas.

En una publicación en redes sociales el jueves, Trump señaló las cifras del PIB que mostraban que la economía creció un 4.3 por ciento anualizado en el tercer trimestre —una revisión de la estimación del 3.4 por ciento en un comunicado anterior— diciendo que es una “diferencia importante”.

“Se acaba de revelar que las cifras REALES sobre la economía, publicadas antes de las elecciones, eran FALSAS”, dijo sin ofrecer pruebas.

“Solicito una investigación inmediata de esta situación. No se trata de un error menor, sino de un error garrafal e intencionado”, añadió el presidente en la publicación, enviada desde su campo de golf en West Palm Beach la mañana del Día de Acción de Gracias estadounidense.

Trump acusa ‘conspiración’ en datos económicos de EU

Trump lleva mucho tiempo alimentando explicaciones marginales o conspirativas para las derrotas electorales, aunque anteriormente atribuyó la aplastante derrota en las elecciones de mitad de mandato de este mes al hecho de que él personalmente no figuraba en la papeleta.

La Oficina de Análisis Económico publica las cifras del PIB por etapas, y la cifra principal suele variar a medida que la agencia incorpora datos adicionales.

Los datos publicados mostraron que la economía estadounidense creció al ritmo más rápido en tres años durante el tercer trimestre, gracias a un fuerte aumento de la inversión empresarial.

Sin embargo, el gasto de los consumidores se estancó el mes pasado tras haber aumentado a principios de año, lo que sugiere que los hogares se están tomando un respiro antes de la temporada navideña.

Trump ha estado pregonando su historial económico incluso cuando la insatisfacción de los votantes con la economía contribuyó a las enormes pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

El presidente se ha quejado de las cifras económicas poco favorables. El año pasado, destituyó al director de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que un informe mostrara un débil crecimiento del empleo.