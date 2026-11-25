16. Trump presiona a México por narcopolíticos: las acusaciones que señala Riva Palacio. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaría satisfecho con los ‘golpes’ del gobierno mexicano contra el crimen organizado, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, o el arresto de Fausto Isidro ‘N’, ‘El Chapo Isidro’.

El columnista Raymundo Riva Palacio asegura que Trump busca algo más que narcotraficantes: supuestamente, el mandatario estadounidense pide al gobierno mexicano detener y procesar a políticos con vínculos con el crimen organizado.

“Trump no quiere que la cooperación se limite a los criminales de las armas, sino que escale a los criminales de cuello blanco: los narcopolíticos”, escribió Riva Palacio en su columna titulada Capos, OK; políticos, mejor.

Considera que, aunque las autoridades mexicanas detengan a otros líderes criminales como Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ‘El Chapito’, Jesús Alfredo Guzmán, supuestos líderes de Los Chapitos, o Juan Carlos Valencia, ‘El 03’, heredero de ‘El Mencho’, Donald Trump no estará satisfecho.

Trump pidió políticos a Sheinbaum: Riva Palacio

Hace 18 meses, el mandatario estadounidense habría pedido por primera vez a su homóloga la entrega de políticos ligados al crimen organizado; sin embargo, Sheinbaum Pardo habría solicitado pruebas contra los funcionarios mexicanos.

Desde el inicio de la gestión de Trump: “le han ido entregando nombres de quienes tienen información; le han comentado sobre qué tipo de pruebas tienen; le han dicho cuántas visas han cancelado por sus relaciones con criminales” contra funcionarios como Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, o “con otros políticos del régimen que no le han detallado”.

La razón por la que la presidenta Sheinbaum no toma acciones es, según Riva Palacio, porque su “ADN rechaza ese material genético”.

Por ello, la mandataria habría “decidido poner la cara, su poder y capital político para defender a gobernadores acusados en Estados Unidos de haber llegado al poder a cambio de que los cárteles les ayudaran a ganar las elecciones o de haber facilitado la operación de sus empresas criminales para recibir en pago sus 30 dinares”.

En tanto, el argumento público de Claudia Sheinbaum es que Estados Unidos debe entregar pruebas sobre los señalamientos contra políticos mexicanos; sin embargo, del otro lado temen que, una vez entregada dicha información, sea filtrada.

Además, la mandataria mexicana sabría que, de acceder a las acciones contra políticos, tendría que “detener y procesar a varios miembros de su gabinete, a oficiales de alto rango en las Fuerzas Armadas, gobernadores y líderes parlamentarios”, concluyó Raymundo Riva Palacio.