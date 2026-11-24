a UIF deberá mantener congeladas las cuentas de Rubén Rocha Moya por orden de un tribunal, luego de que el exmandatario recuperara acceso parcial a tres pensiones. (Cuartoscuro).

Un Tribunal federal revocó un amparo que obtuvo Rubén Rocha Moya y ordenó a bloquear nuevamente las cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa donde le depositan las tres pensiones de que goza.

Con ello, una vez más todas las cuentas bancarias del exmandatario, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por sus presuntas ligas con el narcotráfico, están inmovilizadas hasta en tanto no concluyan las indagatorias en su contra.

¿Por qué la UIF ordenó congelar las cuentas de Rocha Moya?

Cabe recodar que el 5 de noviembre pasado la UIF emitió el acuerdo 110/K/6246/2026 mediante el cual pidió a instituciones financieras para con la suspensión provisional otorgada a Rocha Moya contra el bloqueo de sus cuentas.

Fue la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) quien concedió la suspensión provisional y por ello se liberaron las tres prensiones del exmandatario.

Según el expediente, Rocha Moya recibe tres pensiones; una por viudez del ISSSTE; otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una más por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Oficialmente no se ha revelado el monto que Rocha Moya recibe por dichas pensiones pero datos periodísticos revelaron que recibe un millón 538 mil 375 pesos anuales, unos 128 mil 197 pesos mensuales.

Tras darse a conocer la decisión de la Sala del TFJA, la UIF se inconformó y un tribunal revocó la suspensión concedida, por lo que las cuentas del exgobernador quedaron nuevamente bloqueadas.

¿Por qué Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos por narcotráfico?

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los fiscales estadounidenses los señalaron por presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para facilitar operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecían de veracidad y fundamento. Las acusaciones derivaron en su salida del gobierno estatal.