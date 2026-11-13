UIF descongela parcialmente las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia

Las cuentas de Rubén Rocha fueron bloqueadas por la UIF, esto por las acusaciones hechas de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, acceda a una parte de los recursos depositados en sus cuentas bancarias, en cumplimiento a una suspensión provisional que le fue concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la resolución judicial permitirá a Rocha Moya disponer únicamente de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Es decir, el gobernador con licencia podrá acceder a los recursos provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La UIF precisó que esta medida responde al “principio de inembargabilidad de las pensiones”, pero aclaró que no representa un desbloqueo total de las cuentas bancarias del exmandatario estatal.

Ante esto, la dependencia aclaró que los recursos distintos a los señalados en la resolución judicial, así como cualquier otra operación financiera, permanecerán sujetos a restricciones.

¿Por qué la UIF descongeló cuentas de Rubén Rocha Moya?

La Unidad de Inteligencia Financiera explicó que el procedimiento judicial fue promovido por un exfuncionario del gobierno de Sinaloa, lo cual derivó en descongelar las cuentas de Rocha Moya y reiteró que cumplirá con las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales.

La sala regional del Tribunal de Justicia Administratival fue la institución que ordenó reactivar dos cuentas en las que el exfuncionario cobra tres pensiones, según el periodista Arturo Ángel.

Mientras que la SHCP, a través de la UIF, sostuvo que mantendrá su compromiso con el debido proceso, el derecho de garantía de audiencia y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución representa un acceso limitado a determinados ingresos del gobernador con licnecia, sin que ello implique que pueda disponer libremente de la totalidad de los recursos sujetos a las restricciones financieras.