El Ajusco es una de las regiones donde podría registrarse nieve en CDMX. (Cuartoscuro).

Las bajas temperaturas y las lluvias se intensificarán en el Valle de México durante los próximos días. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó sobre la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre.

Las condiciones estarán relacionadas con los sistemas meteorológicos que afectan al país, entre ellos la masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 8. Además, se prevé un incremento de las precipitaciones en la región a partir del jueves 26 de noviembre.

“Para el día jueves esperamos un descenso de las temperaturas y algunos chubascos, pero para el día viernes esperamos lluvias muy fuertes, condición que prevalecerá para el día sábado con la posibilidad de caída de nieve y aguanieve”, informó el SMN mediante su canal de WhatsApp.

¿En qué zonas de CDMX y Edomex podría caer nieve o aguanieve?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la posibilidad de nieve o aguanieve se concentra en las zonas montañosas y de mayor altitud del Valle de México.

Entre las regiones que podrían registrar estas condiciones se encuentra la Sierra de las Cruces, que comprende zonas de las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

El Ajusco también es una de las regiones donde tradicionalmente se presentan episodios de nieve o aguanieve durante las temporadas de bajas temperaturas. En el Estado de México, otras zonas de montaña como el Nevado de Toluca, el parque nacional Izta-Popo y La Marquesa pueden registrar heladas.

La Conagua recomendó a la población extremar precauciones ante el descenso de las temperaturas y las lluvias previstas para el cierre de la semana.

¿Cómo estará el clima en CDMX el jueves 26 y viernes 27 de noviembre?

El pronóstico del SMN contempla un deterioro de las condiciones meteorológicas en la capital durante el jueves y viernes.

Para el jueves 26 de noviembre se espera cielo nublado por la mañana, con 60 por ciento de probabilidad de chubascos por la tarde y 40 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas durante la noche. La temperatura mínima prevista es de 10 grados.

En tanto, para el viernes 27 se pronostica 70 por ciento de probabilidad de lluvias aisladas por la mañana, mientras que por la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones fuertes y muy fuertes. La temperatura mínima será de 8 grados.

Las condiciones lluviosas podrían extenderse durante el sábado 28 de noviembre, cuando también existe la posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas de mayor altitud.

¿Cuál es la diferencia entre nieve y aguanieve?

La nieve es una forma de precipitación sólida compuesta por cristales de hielo que se forman en la atmósfera y llegan a la superficie.

En cambio, el aguanieve consiste en una mezcla de agua congelada y líquida que puede presentarse cuando las condiciones de temperatura permiten que los copos de nieve se mezclen con gotas de lluvia.

Aunque el pronóstico contempla la posibilidad de estos fenómenos en las zonas altas del Valle de México, esto no significa que necesariamente se registrarán en todas las alcaldías o municipios mencionados.