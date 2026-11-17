Este miércoles 18 de noviembre, las regiones de Puebla y Morelos tendrán un clima fresco a templado, con cielos mayormente nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que un frente frío y un canal de baja presión influirán en el ambiente regional. Las temperaturas mínimas se esperan en 9°C y las máximas alcanzarán los 23°C en la zona.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla, Cuernavaca y Cholula?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 9.7°C y máximas de 21.3°C. La humedad será del 0%, con vientos de 7 km/h y cielos nublados. Municipios como Puebla capital y sus alrededores tendrán valores similares, con mínimas de 9°C y máximas de 23°C.

Cuernavaca, Morelos, registrará una mínima de 11.3°C y una máxima de 22.3°C. El viento soplará a 3 km/h con 8% de humedad. Cholula, Puebla, presentará mínimas de 9.0°C y máximas de 20.0°C, con 0% de humedad y viento de 6 km/h. Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula tendrán valores entre 9°C y 21°C.

¿Habrá lluvias o condiciones especiales en la región?

Para las ciudades de Puebla, Cuernavaca y Cholula, se espera un día con cielo nublado, sin alta probabilidad de lluvia en estas localidades específicas. El viento se mantendrá ligero, con valores de 3 a 7 km/h. La baja humedad en Puebla y Cholula, del 0%, indica un ambiente seco.

Sin embargo, el SMN advierte que el frente frío número 6 y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales intensas en otras zonas del estado de Puebla, así como en Veracruz y Oaxaca. La masa de aire polar asociada bajará las temperaturas en el norte y oriente del país, pero en nuestra región se sentirá un ambiente fresco general.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Puebla y Morelos?

El pronóstico para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Miércoles 18 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Jueves 19 de noviembre: Máxima de 20°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 20 de noviembre: Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para el resto de la semana indica que las temperaturas se mantendrán en un rango fresco a templado, con cielos predominantemente nublados. Las mínimas rondarán los 10°C y las máximas no superarán los 21°C en promedio para la zona, lo que sugiere días templados y noches frescas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Se recomienda vestir con ropa abrigadora, especialmente durante las mañanas y noches, debido a las bajas temperaturas. Es importante mantenerse hidratado. Si sale, considere llevar un paraguas, dado el pronóstico de lluvias intensas en algunas zonas del estado de Puebla, aunque no en las ciudades principales.

Planifique sus actividades al aire libre considerando el cielo nublado y las temperaturas frescas. Para aquellos que viajen a otras partes del estado de Puebla, estén atentos a los avisos de Protección Civil por posibles lluvias. La preparación ayudará a disfrutar del día sin contratiempos.

Fuente: CONAGUA.

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