Tomza suma tres paros laborales en Puebla; trabajadores acusan fallas en operación

Trabajadores de Tomza protestaron en Puebla por despidos injustificados y fallas en el mantenimiento de camiones de gas LP.

Grupo Tomza acumula al menos tres paros laborales en cinco años en su planta de Chachapa, Puebla, donde trabajadores han denunciado desde reducciones en sus comisiones y presuntos despidos injustificados hasta deficiencias en el mantenimiento de las unidades utilizadas para distribuir gas LP.

La protesta más reciente comenzó el 13 de noviembre, cuando un grupo de empleados despedidos se manifestó en las instalaciones ubicadas en el municipio de Amozoc, para exigir la intervención de la empresa ante lo que consideran despidos injustificados.

El conflicto se suma a los registrados en agosto de 2021 y septiembre de 2025, cuando operadores suspendieron actividades por inconformidades relacionadas con sus ingresos, prestaciones y condiciones laborales.

Sin embargo, en esta ocasión las denuncias también alcanzan la operación de la empresa. Los trabajadores aseguran que continúan utilizando unidades de reparto de gas LP que datan de 1999, con alrededor de 27 años de antigüedad, además, consideran que el mantenimiento no es suficiente para garantizar su seguridad.

En entrevista, uno de los trabajadores señaló que las reparaciones se concentran en componentes específicos, como las válvulas, mientras otras partes de los vehículos presentan un deterioro considerable.

“Los camiones están en muy mal estado, la suspensión, llantas muy lisas, el chasis, los muelles están en muy mal estado. Entonces, nos puede provocar algún accidente en la carretera”, explicó.

De recortes salariales a despidos

El primer antecedente documentado ocurrió el 4 de agosto de 2021, cuando repartidores de Tomza en Chachapa participaron en un paro nacional de gaseros para protestar por la reducción de sus comisiones, tras la implementación de precios máximos para el gas LP.

En aquel momento, los operadores denunciaron que el pago por cilindro vendido había pasado de aproximadamente 134 a 20 pesos, lo que afectaba sus ingresos y su capacidad para cubrir los gastos de operación.

Los repartidores también señalaron que debían hacerse cargo del mantenimiento de las camionetas utilizadas para distribuir el combustible.

Cuatro años después, el 17 de septiembre de 2025, más de 40 trabajadores volvieron a suspender actividades en Chachapa, esta vez por inconformidades relacionadas con el descanso obligatorio del 16 de septiembre y presuntas represalias laborales.

Ahora, en noviembre de 2026, las protestas regresaron a la planta. Víctor Lerín Castañeda, representante sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señaló que el gremio busca que los empleados despedidos reciban una liquidación conforme a la ley o sean reinstalados, si así lo deciden.

La repetición de las movilizaciones coloca nuevamente bajo atención las relaciones laborales de Tomza y las condiciones en las que se realiza la distribución del combustible.

Cuestionan mantenimiento tras accidentes

Las denuncias sobre las unidades también ocurren después de diversos accidentes relacionados con empresas vinculadas a Grupo Tomza.

El 10 de septiembre de 2025, una pipa de Transportadora Silza, filial del grupo, volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

Un mes después, en octubre de ese año, otra unidad de Mexicana de Gas, también vinculada con Tomza, chocó contra infraestructura del Metro de la Ciudad de México, en Tláhuac, lo que provocó una fuga de gas.

A estos antecedentes se suma una explosión registrada en agosto de 2026 en Las Granjas, Morelos, relacionada con otra empresa del grupo.

Uno de los empleados de Chachapa reconoció que han ocurrido fugas de gas durante sus jornadas y aseguró que han logrado controlarlas gracias a los conocimientos adquiridos. Sin embargo, consideró insuficientes las capacitaciones impartidas después de accidentes anteriores. “Estamos preocupados porque está en riesgo nuestra vida y la vida de muchas personas”, expresó.

Las protestas también plantean interrogantes sobre el mantenimiento y la renovación del parque vehicular de la empresa, particularmente en una actividad que requiere condiciones de seguridad para el transporte de materiales peligrosos.

Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado al respecto.