La superluna de diciembre se le conoce como 'Luna Fría' al ser una de las primeras de la temporada invernal.

¿El mejor pretexto para una cena romántica? En lo que queda del año habrá dos superlunas visibles en México, una en noviembre y otra en diciembre, y esto es todo lo que debes saber para disfrutarlas.

La primera de ellas será este martes 24 de noviembre, cuando el cielo nocturno sea iluminado por la luz de la Luna en la noche.

De acuerdo con la NASA, el motivo de la superluna de noviembre es que el satélite se verá más cerca, grande y brillante que en otros días, esto debido a que su órbita es ligeramente ovalada y su distancia con la Tierra varía.

La superluna será visible en casi todos los países, incluido México. Y la NASA entregó una serie de consejos para fotografiar la Luna.

¿Cuándo será la superluna fría de diciembre?

Otro de los eventos astronómicos imperdibles es la superluna de diciembre, que se le conoce como ‘Luna Fría’ y tendrá lugar en vísperas de Navidad.

De acuerdo con portales especializados, la última superluna del año será la noche del 23 de diciembre y la madrugada del 24 para México.

Se le conoce como ‘Luna fría’ debido a que es la primera tras el inicio del invierno, y se espera que incluso sea visible en el día en distintos países.

El portal Starwalk indica que esta superluna será la primera de la nueva estación astronómica, y ocurre cerca del solsticio de invierno (21 de diciembre), época en la que el hemisferio norte (donde se encuentra México) vive noches más largas respecto a otros periodos.

Esto permite disfrutar de la Luna llena con más tiempo. Mientras, en el polo sur inicia el verano, y el clima cálido permite que la observación de la Luna sea especialmente agradable, aunque dure menos tiempo.

Además, esta superluna se verá un 8 por ciento más grande y 16 por ciento más brillante que una Luna llena promedio.