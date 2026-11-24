Steven Hack, actor estadounidense de series como American Horror Story, Seinfeld y Scrubs, murió a los 68 años en Los Ángeles. Su carrera incluyó además cine, comerciales y teatro musical: formó parte del elenco original de Cats en Broadway y debutó en la pantalla como bailarín en Vaselina, en 1978.

InterAct Theatre Company, agrupación de la que fue miembro fundador, anunció que el actor estadounidense falleció el 19 de noviembre en su casa, tras un “repentino e inesperado evento cardiaco”.

¿De qué murió Steven Hack? Esto se sabe sobre el fallecimiento del actor

De acuerdo con el certificado de defunción del actor obtenido por People, Hack murió el pasado jueves por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

InterAct Theatre Company compartió la noticia en redes sociales y lo recordó como “un intérprete talentoso y versátil” y “un magnífico artista gráfico”.

La organización destacó además que el actor tenía una gran creatividad, humor, calidez y generosidad, que ayudaron a dar forma al colectivo durante sus primeros años.

¿Quién fue Steven Hack? Series y películas en las que participó

Nacido en St. Louis, Missouri, estudió actuación en el California Institute of the Arts y en la American Academy of Dramatic Arts. Su debut cinematográfico llegó con Vaselina, película de 1978 protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, en la que apareció como uno de los bailarines adolescentes del número final ‘We Go Together, donse Hack ejecuta algunas acrobacias durante la secuencia.

En 1982 se incorporó a la producción original de Broadway de Cats, donde trabajó durante cinco años e interpretó distintos personajes como suplente. Después participó en A Chorus Line: primero cubrió cuatro papeles y más tarde interpretó a Greg en la gira nacional. También formó parte de la función 3 mil 389 del musical, que estableció entonces un récord de permanencia en el popular circuito de teatro musical.

En 2025 contó que audicionó nueve veces para A Chorus Line durante cuatro años; después de llamar al casting para desistir de otra prueba, recibió finalmente la oferta de trabajo tres días más tarde.

En televisión acumuló participaciones en Seinfeld, The West Wing, Desperate Housewives, Scrubs, American Horror Story: 1984, Marvel’s Agent Carter, Criminal Minds y The Mentalist. En Seinfeld apareció como Walker #1 en ‘The Sponge’, episodio de 1995 centrado en una caminata contra el sida y la negativa de Kramer a portar el listón. En cine actuó en Minority Report, Intolerable Cruelty y Thor: The Dark World.

Hack también fue uno de los fundadores de InterAct Theatre Company, en 1989, y continuó vinculado con los escenarios de Los Ángeles. Escribió y protagonizó la obra individual Willie’s Son, por la que obtuvo nominaciones a los premios Ovation y A.D.A. Además, perteneció durante más de dos décadas a la Television Academy y trabajó en comerciales, tanto frente a la cámara como en voz.

Meses antes de morir, expresó su deseo de regresar a Scrubs, donde interpretó al doctor Fred Bobb, un hematopatólogo. En mayo se reunió con el creador de la serie, Bill Lawrence, durante un evento de Rooster, y después publicó en Instagram que el personaje debía volver en el relanzamiento. “Alguien necesita un hematopatólogo”, escribió.