Mario Bezares dejó su licenciatura en turismo para ser el coreógrafo de Timbiriche: ‘Los puse a bailar’

¿Los puso a bailar ‘El gallinazo’? Mario Bezares fue coreógrafo de la banda Timbiriche. El conductor recordó cómo llegó a trabajar con la agrupación después de descubrir que su talento para el baile.

El esposo de Brenda Bezares contó que, aunque estudió la licenciatura en Turismo, decidió no ejercer su profesión. En un principio, pensó la posibilidad de abrir un restaurante o un hotel, pero sus planes cambiaron cuando comenzó a trabajar sobre los escenarios.

Durante una conversación en el pódcast de Melo Montoya, ‘Mayito’ dijo que uno de sus amigos le advirtió que se saldría de la escuela en cuanto encontrara algo donde pudiera trabajar como bailarín.

Mario Bezares fue coreógrafo de Timbiriche. (Foto: Cuartoscuro) (Magdalena Montiel Velázquez)

Mario Bezares recuerda cuando fue coreógrafo de Timbiriche

La oportunidad de trabajar con los integrantes de Timbiriche llegó después de que Bezares trabajó con la obra Vaselina en 1983. Para entonces, la agrupación ya comenzaba a consolidarse como uno de los proyectos juveniles más populares del país, con canciones que pronto se convertirían en referentes de la música pop mexicana.

“Me invitaron a ser coordinador de coreografía y los ponía a bailar a todos, les puse las coreografías de Vaselina, luego me pidió Luis de Llano armarles dos shows a la banda para sus presentaciones y demás”, relató.

‘Mayito’ reveló que trabajó en los pasos de baile de las siguientes canciones:

‘Corro, vuelo, me acelero’

‘México’

‘Soy un desastre’

‘Techno ritmo’

Su trabajo consistía en preparar los movimientos que acompañaban las actuaciones del grupo y ayudar a que sus integrantes se desenvolvieran frente al público.

Su experiencia con Timbiriche también le abrió las puertas a otros proyectos musicales y teatrales.

“Estuve un buen rato con ellos. Luego me volví coreógrafo oficial de diferentes grupos y obras de teatro, como Jesucristo Superestrella, trabajé con Tatiana”, añadió.

Así, antes de alcanzar la fama como conductor de televisión, Mario Bezares construyó una trayectoria detrás de los escenarios, en la que el baile fue una de sus principales herramientas de trabajo.

¿Dónde ver la serie de Timbiriche?

El estreno de la producción estuvo acompañado de una controversia luego de que seis exintegrantes de Timbiriche (Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Benny Ibarra, Sasha Sokol y Erik Rubín) publicaran un comunicado para quejarse del proyecto.

Los artistas señalaron que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que aparecen en ella y que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad y que no fueron invitados a revisar el contenido antes de su estreno.

En su pronunciamiento, los músicos expresaron preocupación porque una historia de ficción puede combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca sucedieron. Aunque reconocieron la libertad creativa de los productores, defendieron la importancia de escuchar a las personas cuya vida inspira una narración.

La serie de Timbiriche está disponible en ViX, plataforma que estrenó sus primeros dos episodios el 9 de octubre de 2026. La producción es de ocho capítulos y presenta una interpretación dramatizada de los inicios y el crecimiento de la banda.

Los episodios posteriores se incorporan al catálogo semanalmente, cada viernes.