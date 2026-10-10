‘Fue un amor muy fuerte’: Así fue la relación de Benny Ibarra y Sasha Sokol en Timbiriche

Sasha Sokol aseguró que su relación con Benny fue infantil, ya que comenzó cuando aún eran niños. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

Sasha Sokol y Benny Ibarra tuvieron una gran cercanía durante su paso por la banda Timbiriche, ya que los cantantes compartían una complicidad que desencadenó una relación que duró cuatro años.

“Éramos unos chamaquitos. Era un amor muy fuerte, pero también muy infantil”, comentó la cantante Sasha Sokol en una entrevista con el programa Historias Engarzadas, al recordar que la relación inició cuando ambos tenían 10 años.

Parte de esta historia se vio reflejada en los primeros episodios de Timbiriche, la nueva serie de ViX que busca reconstruir la historia de la banda infantil y ante la cual se han pronunciado algunos de los exintegrantes de la agrupación.

¿Cuándo comenzó la relación entre Sasha Sokol y Benny Ibarra?

La primera vez que Benny vio a Sasha ocurrió en un teatro de Televisa: “Me acuerdo de ella con un tutú morado y sus zapatillas. Muy bien arregladita”, compartió el también sobrino de Luis de Llano en Historias Engarzadas.

La cantante indicó que, para ella, el flechazo fue inmediato: “En el momento en el que lo vi, caí enamorada, por primera vez en la vida”, compartió. Sin embargo, la relación no empezó de inmediato, pues Benny fue novio de Mariana.

“Pero cuando ser novios era: ‘Ya somos novios’. No había nada, ni besos ni mucho menos. Duró como una semana”, dijo Benny en una entrevista con el conductor Yordi Rosado, en la que recordó que, al mismo tiempo, Sasha comenzó a salir con Diego.

Ambas relaciones terminaron después de unos días y Benny, con ayuda de Mariana, le confesó a Sasha que le gustaba. El momento ocurrió durante una pijamada en casa de Sokol, cuando tenían 10 años.

Sasha Sokol y Benny Ibarra estuvieron juntos por 4 años. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

En una conversación con Melo Montoya, Ibarra compartió que en la casa de Sasha había un jacuzzi en el que se metieron todos los integrantes de Timbiriche. Mariana Garza aprovechó la ocasión para ayudar a Benny a declararse.

Ella les preguntó si se gustaban y, dado que el sentimiento era mutuo, les pidió darse un beso para oficializar su romance. Benny afirma que pidió privacidad para ese momento: “Todos se tienen que hundir porque no queremos que nadie nos vea a darnos nuestro primer beso”, recuerda que dijo.

Él y Sasha no hicieron nada, solo se sonrieron. Al salir del agua, Mariana se percató de que no habían cumplido con su palabra, por lo que pidió que todos se sumergieran una vez más. Sin embargo, ella se quedó fuera para comprobar que se hubieran besado.

“Nos dimos un beso de piquito y ya: ‘somos novios’”, recordó Benny. A la distancia, el cantante recuerda aquel episodio como un momento tierno, pues todo sucedió desde la inocencia, ya que eran niños.

¿Cómo fue la relación de Sasha Sokol y Benny Ibarra?

A diferencia de las relaciones con Mariana y Diego, Sasha Sokol y Benny Ibarra estuvieron juntos durante años, a lo largo de los cuales crecieron y pasaron de niños a adolescentes.

“Vibramos Sasha y yo en todos los sentidos, bien padre. No sé cómo fue, pero sucedió”, compartió en la entrevista con Yordi Rosado, en la que afirmó que la química estuvo presente a lo largo de su noviazgo.

“Con Sasha tuvimos una química muy especial. Todos lo conocimos juntos, siempre fue desde el amor, desde la inocencia, no había malicia”, afirmó Benny. Ella también recordó que la relación fue buena.

“Yo siempre he mencionado que soy una mujer que sabe amar bonito y creo que sé amar bonito porque mi primer amor me enseñó a amar bonito”, comentó en una conversación con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de ello, Benny reconoció que lo que vivieron fue intenso, debido a que su relación estuvo enmarcada en los primeros años de Timbiriche, etapa en la que la banda también saltó a la fama.

Benny Ibarra fue novio de Sasha Sokol hasta los 14 años, cuando dejó Timbiriche y se fue a estudiar a Boston. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo terminaron Sasha Sokol y Benny Ibarra?

La relación de los cantantes duró cuatro años y finalizó poco antes de que Benny decidiera salir de Timbiriche para estudiar en una escuela en Boston, según recordó en su conversación con Yordi Rosado.

“Sasha y yo terminamos nuestra relación a los 14, ya para ese entonces estás distraído con lo que sea, estás pensando en tantas cosas a esa edad”, comentó. Sasha recuerda que la ruptura fue dolorosa.

A pesar de ello, lograron superar la ruptura y seguir adelante. Incluso cuando Benny ya estaba en Boston, le llamó a Sasha para contarle que la escuela tenía un buen plan de estudios e invitarla a ir.