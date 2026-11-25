La actividad económica en México no sólo mantiene su expansión, sino que, hasta el tercer trimestre del año, avanzó en el ‘carril de alta velocidad’.

Eso es lo que se desprende del dato revisado del PIB del periodo julio-septiembre de 2026, publicado por el INEGI al inicio de la semana.

Entre julio y septiembre la economía se expandió a una tasa de 0.9 por ciento respecto al trimestre anterior, la misma que la reportada como dato oportuno del PIB publicado a finales de octubre.

Sin embargo, esto representó una desaceleración respecto al crecimiento de 1.6 por ciento registrado en el trimestre previo, dato que fue revisado al alza desde 1.4 por ciento originalmente reportado.

“El crecimiento se moderó tras un fuerte repunte en el segundo trimestre, pero se mantuvo sólido”, destacó en un comentario Felipe Hernández, economista de Bloomberg Economics.

Con relación al mismo periodo de un año antes, el PIB registró un crecimiento anual de 3.3 por ciento, mejor al de 3.2 por ciento que anticipó el dato preliminar, además de ser el mayor repunte desde el segundo trimestre de 2023.

El crecimiento anual fue favorecido, en parte, por una baja base de comparación, pues un año antes el desempeño económico del país fue muy débil.

La economía mexicana cerró de manera robusta el tercer trimestre del año, aunque las variaciones mensuales indican cierto agotamiento.

Un motor sin potencia fue particularmente evidente en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), proxy mensual del PIB, que se contrajo en septiembre por primera vez en cuatro meses.

Cayó 0.7 por ciento en ese mes, en línea con lo que anticipó el indicador oportuno, pero con una notoria pérdida de impulso desde su crecimiento de 0.9 por ciento en julio y de 0.4 por ciento en agosto.

El retroceso mensual del IGAE reportado para septiembre considera el declive previamente anunciado de 1.4 por ciento –dato ya conocido– en la producción industrial y el revés de 0.2 por ciento en las actividades terciarias, representadas por el comercio y los servicios.

A tasa anual, con cifras desestacionalizadas, el crecimiento del IGAE fue de 3.0 por ciento en septiembre, apenas por debajo del 3.1 por ciento anticipado por el indicador oportuno del INEGI, que fue publicado el jueves de la semana pasada.

También fue favorecido parcialmente por una baja base de comparación.

En su interior, se registraron crecimientos de 1.4 por ciento anual en las actividades industriales y de 3.8 por ciento en las comerciales y de servicios, superando, en este último caso, la estimación del dato oportuno, que lo anticipaba en 3.6 por ciento anual.

Lo anterior corrobora que la expansión económica del país continúa siendo apoyada por los sectores industrial y de servicios.

De acuerdo con el dato revisado del PIB del tercer trimestre, la economía mexicana creció 1.9 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2026 comparado con el mismo lapso de nueve meses del año anterior.

En opinión de Hernández, esto sugiere que “la brecha de producción negativa es considerablemente menor de lo que anticipaban (las autoridades) y que la economía opera cerca de su potencial”, lo que, por otra parte, “limita el margen para que el banco central (mexicano) continúe el recorte de tasas”, abundó el economista de Bloomberg.

El dato acumulado fue impulsado por el comercio y los servicios, con un incremento de 2.5 por ciento respecto a enero-septiembre de 2025 y, en menor medida, por la industria, con 1.1 por ciento, frente a una contracción de 0.9 por ciento en las actividades primarias, informó el INEGI.

El comportamiento observado por el PIB al tercer trimestre apoya la previsión de los analistas de que la economía mexicana crecerá 1.8 por ciento en 2026 y, probablemente, hasta 2.0 por ciento, muy por arriba de lo pronosticado a principios del año.

Además, estará prácticamente al nivel de lo que se considera el crecimiento potencial del PIB, que se estima en alrededor de 2.0 por ciento.

Aun considerando la recuperación observada en 2026, que pone a México en mejor posición de cara al inicio de 2027, el dilema económico del próximo año y los siguientes es cómo lograr un crecimiento sostenible y garantizar una trayectoria estable de la economía.