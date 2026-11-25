La integración de la base de clientes de AT&T México a Grupo Televisa no será suficiente para disputarle el liderazgo a América Móvil en el mercado de telecomunicaciones, por lo que el nuevo competidor necesitará una mayor capitalización para invertir en infraestructura, adquirir espectro 5G y ampliar la cobertura de sus redes móviles.

“Lo que veo es que Grupo Televisa va a tener que inyectar mucho más capital del que ya desembolsó junto con Fintech Holdings para la compra, porque para ampliar la infraestructura de AT&T va a necesitar más dinero; necesita espectro 5G, más torres y más despliegue (…) si no lo hace nada más va a fidelizar a los clientes que ya tiene, pero difícilmente va a sumar nuevos usuarios”, advirtió Ernesto Piedras, CEO de la Consultora The CIU.

Explicó que el desafío será especialmente relevante de cara a la próxima licitación organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) , en la que se prevé poner a disposición del mercado tres nuevos bloques de frecuencias, uno de ellos destinado a servicios 5G.

Piedras consideró que América Móvil parte con ventaja para participar en el proceso, debido a su capacidad económica y a la concentración de espectro que mantiene, lo que podría dificultar que otros operadores consigan frecuencias para ampliar sus servicios.

“Lo primero es que Televisa va a necesitar capital para salir a licitar espectro, es una cuestión de recursos, de plan de negocio y de capacidades económicas, porque si no invierten, difícilmente esta nueva adquisición va a lograr una reconfiguración en el mercado, un cambio que limite el crecimiento de América Móvil , que es el Agente Económico Preponderante (AEP)”, dijo Gonzalo Rojon, socio senior en The CIU.

Actualmente, América Móvil mantiene su condición de AEP y el liderazgo del mercado móvil mexicano, con 81 millones 800 mil líneas al cierre del tercer trimestre de 2026. Con lo anterior, la compañía concentra 53.4 por ciento del mercado, más de la mitad de los usuarios móviles.

En segundo lugar, se ubica AT&T México, con 23 millones 300 mil líneas y una participación de mercado de 15.2 por ciento. Telefónica Movistar ocupa la tercera posición entre los operadores tradicionales, con 19 millones de líneas y una participación de 12.4 por ciento.

Por su parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) acumulan más de 29 millones de líneas y representan 18.9 por ciento del mercado, luego de registrar un crecimiento anual de 7.2 por ciento durante el 3T26. Con este avance, los OMV se consolidan como el segundo segmento con mayor participación, por encima de AT&T y Telefónica.

(El Financiero)

Condiciones de licitación serán esenciales

Rojon advirtió que las condiciones de la convocatoria serán determinantes para evitar que la asignación de frecuencias reproduzca la concentración actual y limite la competencia entre operadores, por lo que consideró que Grupo Televisa debe estar atento una vez que la CRT dé a conocer la licitación para 5G.

“Casi casi te diría que hay que poner Spectrum Cap, o sea, topes de tenencia espectral. Lo cual significaría licítale para que se vaya más a los nuevos competidores”, planteó, al señalar que una consulta pública deberá considerar las bandas, frecuencias, montos y participantes.

La reconfiguración empresarial también modificaría la estrategia comercial de Televisa, que con AT&T tendrá la posibilidad de integrar servicios móviles, televisión de paga, banda ancha y plataformas digitales para retener usuarios.

Sin embargo, Piedras descartó que el principal efecto de la adquisición sea arrebatar una proporción significativa de clientes a América Móvil, de tal manera que la expectativa es más bien una estrategia de empaquetamiento de servicios y mejora de los resultados financieros.

“Dudo mucho que Televisa le vaya a quitar clientes a América Móvil, más bien vamos a ver nuevas ofertas y nuevos modelos nunca antes vistos en México, con empaquetamiento y fidelización”, sostuvo.