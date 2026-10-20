América Móvil tiene un buen trimestre: Eleva 7% su utilidad y supera los 24 mil mdp

Entre julio y septiembre de 2026, el flujo operativo de América Móvil, (EBITDA, por sus siglas en inglés) alcanzó 102 mil millones de pesos. (Cuartoscuro).

América Móvil, el gigante de telecomunicaciones móviles y fijas, informó que, durante el tercer trimestre de 2026, alcanzó una utilidad neta de 24 mil 282 millones de pesos, lo que representó un aumento de 7 por ciento con respecto a los 22 mil 700 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.

“La utilidad neta ascendió a 24 mil millones de pesos, un aumento anual de 7.0 por ciento (…) En los nueve meses a septiembre nuestro gasto de inversión totalizó 76 mil millones de pesos. Estas inversiones fueron financiadas totalmente con nuestro flujo de efectivo, lo que además nos permitió reducir nuestra deuda neta en 34 mil millones de pesos”, señaló la emisora a sus accionistas.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comandada por Daniel Hajj Aboumrad, destacó que entre julio y septiembre de 2026, su flujo operativo, (EBITDA, por sus siglas en inglés) alcanzó 102 mil millones de pesos, que representaron un aumento de 8.9 por ciento anual.

“El EBITDA de 102 mil millones de pesos aumentó 8.9 por ciento anual en términos de pesos mexicanos y 6.7 por ciento a tipos de cambio constantes. Nuestro margen EBITDA fue del 40.8 por ciento de los ingresos, lo que supone un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto al año anterior”, detalló la empresa controlada por la Familia Slim.

Asimismo, América Móvil indicó que las ventas netas de la compañía durante el 3T26 crecieron 7.6 por ciento, al alcanzar 251 mil millones de pesos, impulsados principalmente por el segmento de servicios móviles en Brasil, Colombia, Perú y México.

“Los ingresos del tercer trimestre fueron de 251 mil millones de pesos, 7.6 por ciento anual en términos de pesos mexicanos (…) Las adiciones netas totalizaron 3.1 millones en el trimestre, con Brasil liderando con 743 mil suscriptores, seguido de Colombia con 348 mil, Perú con 229 mil y México con 144 mil”, detalló la emisora.

En el caso del segmento fijo, al finalizar septiembre de 2026, América Móvil totalizó 390 mil accesos de banda ancha. Brasil fue el principal contribuyente con 94 mil, seguido de Colombia con 67 mil y Argentina con 53 mil suscriptores.