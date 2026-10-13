Televisa compra AT&T México: ¿Quién es David Martínez, el empresario que se alió para competir con Slim?

David Martínez Guzmán, fundador de Fintech Advisory, suma AT&T México a su trayectoria de inversiones y reestructuras empresariales en América Latina. (Especial).

David Martínez Guzmán, fundador y director de Fintech Advisory, es ahora uno de los protagonistas de la compra de AT&T México, luego de que Grupo Televisa anunciara un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir el 100 por ciento de las operaciones de la compañía estadounidense en el país, por un monto de 2 mil millones de dólares.

La operación contempla aportaciones iguales de ambos compradores y está sujeta a la aprobación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional Antimonopolio.

De concretarse, la alianza permitirá a Televisa y Fintech fortalecer su presencia en el negocio de las telecomunicaciones y competir en un mercado donde Carlos Slim participa mediante América Móvil.

¿Cuál es la trayectoria del empresario David Martínez Guzmán?

David Martínez Guzmán nació en 1957 en Monterrey, Nuevo León. Es fundador y director de Fintech Advisory, firma de inversión establecida en Nueva York en 1987 y especializada en operaciones de reestructuración de deuda e inversiones en distintas industrias, particularmente en mercados emergentes y en la eurozona.

Su carrera en el sector financiero comenzó antes de fundar su propia compañía. En 1984 se incorporó a la unidad de Reestructura de Deuda Soberana de América Latina de Citibank, en Nueva York, donde participó en la coordinación del plan de financiamiento de Argentina y su posterior reestructuración.

Desde Fintech, Martínez ha intervenido en operaciones relacionadas con deuda soberana y corporativa, así como en adquisiciones de empresas en América Latina. Durante las últimas décadas también ha realizado inversiones en Europa, con participación en procesos de recapitalización de bancos en Grecia, España e Italia.

Su trayectoria empresarial incluye posiciones en consejos de administración de compañías como Cemex, Alfa y Vitro, además de su participación en ICA Tenedora.

En su formación académica figuran estudios de ingeniería, una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard y estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, de acuerdo con la información biográfica disponible sobre el inversionista.