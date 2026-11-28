Conagua explicó que para el lunes 30 de noviembre, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en niveles medios. (Cuartoscuro).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los efectos de la primera tormenta invernal estarán presentes en nuestro país hasta inicios de la próxima semana.

Detalló que la tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del territorio mexicano y originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; lluvias intensas en Michoacán y Oaxaca.

Además, Conagua pronostica lluvias muy fuertes en Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos; fuertes en Veracruz; y chubascos en Jalisco y Colima.

El ambiente frío a muy frío estará presente en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país, además de la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.

Conagua explicó que para el lunes 30 de noviembre, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

Aunque la tormenta ‘se retira’ habrá estos efectos: lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche; chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿Cuándo llegará un nuevo frente frío a México?

La Conagua informó que el frente frío número 9 ingresará sobre el norte y noreste de México, generando evento de “Norte” y se extenderá durante la noche del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

La trayectoria del frente frío será: el golfo de México y la península de Yucatán, e interaccionará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará sobre el occidente de dicho golfo.

Esto generará chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península, además del sureste del país.

Pero las bajas temperaturas y lluvias no acaban aquí: un nuevo frente frío, es decir, el número 10, se aproximará al noroeste del territorio nacional propiciando rachas fuertes de viento en dicha región, además de chubascos en Baja California.

Para el martes 1 de diciembre, el frente frío número 9 se volverá estacionario sobre el golfo de México y el 10 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana.

Para el miércoles se desplazará sobre el noroeste de México, originando rachas muy fuertes de viento, lluvias fuertes a puntuales intensas y descenso de temperatura en la mencionada región.