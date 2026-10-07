‘Sheinbaum rogó no renombrar el Golfo de México’, dice Trump

Donald Trump aseguró que Claudia Sheinbaum le rogó que no cambiara el nombre del Golfo de México a Golfo de América.

En medio de una gira por una ciudad distinta todos los días hasta las elecciones del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, le llamó por teléfono para rogarle que no le cambiara el nombre al golfo de México, pero de todas maneras lo hizo.

En su gira en Baltimore –donde anunció la construcción de un astillero–, Trump presumió que el tráfico de fentanilo se ha reducido especialmente “por el golfo de América. El golfo de América, no de México.”

¿Qué le dijo Sheinbaum a Trump sobre el cambio del Golfo de América?

“Fue un momento un poco difícil cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México.

“Es una mujer muy agradable, hermosa, una voz hermosa, y me dijo: ‘No, no, presidente’. Muy elegante. ‘Por favor, por favor, dígame que no es cierto’”, relató.

Según Trump, le respondió: “Lo siento, señora. Así que cambiamos el nombre de golfo de México a golfo de América. Así es. Lo siento. Y ella: ‘No, no’”, remató.

¿Por qué Trump cambió el nombre del Golfo de México?

Trump ordenó el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América” el 20 de enero de 2025, el mismo día de su segunda toma de posesión.

La orden ejecutiva dispuso que el nuevo nombre se utilizara oficialmente en documentos, mapas y comunicaciones del gobierno federal de Estados Unidos.

El Departamento del Interior lo implementó formalmente el 24 de enero de 2025. El cambio no obliga a México, Cuba ni a otros países a adoptar esa denominación.