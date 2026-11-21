Dos cuentas bancarias de Inés Gómez Mont recibieron 27 depósitos de dos empresas, según la investigación de la FGR contra la exconductora de TV.

Dos cuentas bancarias de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida por agentes del ICE en Florida, Estados Unidos, recibieron 27 depósitos que en total suman 178 millones 723 mil 428.06 pesos.

Ese dinero presuntamente es producto de dos delitos en los que Inés Gómez Mont habría estado involucrada: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero.

Así lo establece la investigación de la FGR contra Inés Gómez Mont que comenzó por una denuncia anónima.

La indagatoria de la Fiscalía General de la República detalla que los recursos provinieron de dos empresas con las que la exconductora de televisión no sostenía una relación contractual.

A continuación se detalla qué empresas aparecen en la investigación de la FGR contra Inés Gómez Mont a la que El Financiero tuvo acceso. También se desglosan los 27 retiros realizados, los montos de cada uno y las razones por las que la FGR considera que el origen de esos recursos es ilícito.

Lo movimientos en las cuentas banacarias de Inés Gómez Mont reflejan lavado de dinero y delincuencia organizada, según la hipótesis de la FGR. (Fotos: El Fianciero / Shutterstock / Cuartoscuro)

¿De qué empresas recibió dinero Inés Gómez Mont?

El expediente establece la hipótesis por la que el juez Iván Aarón Zeferín Hernández concedió la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont.

De acuerdo con el desglose de la FGR, los recursos provinieron de dos empresas y se dirigieron a dos cuentas bancarias a nombre de Gómez Mont.

Los depósitos a favor de la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga detectados en la indagatoria de la FGR son de:

Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. : 12 retiros de 7 millones 395 mil pesos cada uno, para un total de 88 millones 740 mil pesos.

: 12 retiros de 7 millones 395 mil pesos cada uno, para un total de 88 millones 740 mil pesos. Gupea Construcciones, S.A. de C.V. : 14 retiros de 6 millones 348 mil 816.29 pesos cada uno, que suman 88 millones 883 mil 428.06 pesos. Según el documento, el destino fue la misma cuenta que recibió los retiros de la empresa anterior.

: 14 retiros de 6 millones 348 mil 816.29 pesos cada uno, que suman 88 millones 883 mil 428.06 pesos. Según el documento, el destino fue la misma cuenta que recibió los retiros de la empresa anterior. Gupea Construcciones, S.A. de C.V. (segunda cuenta): un retiro de 1 millón 100 mil pesos, con destino a otra cuenta a nombre de Gómez Mont Arena.

De esa manera, Inés Gómez Mont recibió 178 millones 723 mil 428.06 pesos.

¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

Es el delito que en el lenguaje cotidiano se conoce como lavado de dinero. En términos generales, consiste en usar o mover recursos de origen presuntamente ilegal para que parezcan legítimos.

Las leyes mexicanas consideran las operaciones con recursos de procedencia ilícita como un delito, de acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Además, establece penas de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona sea responsable de ese delito. También endurece las penas en caso de existir y comprobarse otras conductas previstas en la ley.

¿Por qué la FGR sostiene que el dinero que recibió Inés Gómez Mont tiene origen ilícito?

Según la investigación de la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, no existen documentos que justifiquen los depósitos a favor de Inés Gómez Mont.

El documento señala que las cuentas de la exconductora de televisión recibieron millones de pesos sin relación contractual, que no se comprobaron las actividades y que nunca se entregaron facturas ni comprobantes de servicios.

Además, indica que ni Gómez Mont ni Victor Manuel Álvarez Puga reportaron actividad mercantil con las empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas en México como factureras.

Con ese panorama, la FGR infiere “en forma probable” que Gómez Mont y Álvarez Puga tenían conocimiento del origen de los recursos. Incluso se atribuye como parte de un “estratagema” para simular contratos públicos que pasaran desapercibidos y ocultar su procedencia ilegal.

El resultado, de acuerdo con el documento de la FGR, fue “un detrimento multimillonario del Estado Mexicano” y el uso del sistema bancario para lograrlo.

Inés Gómez Mont, exconductora de tv, fue detenida a finales de octubre de 2026 en Florida, EU, por su situación migratoria en aquel país. (Foto: ICE )

¿En qué va el caso contra Inés Gómez Mont?

El 30 de octubre pasado, Inés Gómez Mont fue detenida en Florida debido a su status migratorio y luego de un intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa posterior a la captura, Ernestina Godoy, titular de la FGR, señaló que la exconductora de televisión cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México, pero reconoció que la deportación de Inés Gómez Mont a México depende de Estados Unidos.

“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos. De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, aseguró Godoy.

¿Qué órdenes de aprehensión tiene la FGR contra Inés Gómez Mont?

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó la primera orden de aprehensión contra Gómez Mont por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según aclaró la propia Fiscalía, las otras dos órdenes de aprehensión se solicitaron por parte de la Fiscalía de Control Competencial por los delitos de defraudación fiscal equiparada.

Con información de David Saúl Vela.