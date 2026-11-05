Galilea Montijo reacciona a la detención de Inés Gómez Mont: ‘Te duele la gente que quieres’

La amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ocasionaron que la presentadora de La Casa de los Famosos fuera cuestionada sobre la detención de la exconductora de Ventaneando en un encuentro con la prensa.

Durante años, ambas compartieron momentos personales, como un viaje a Acapulco, y profesionales, una cercanía que con el tiempo quedó bajo la mirada pública por los señalamientos legales que enfrenta Gómez Mont.

“No sé nada del tema, de política menos. Entonces es algo complicado, hay niños de por medio que yo adoro (hijos de Inés Gómez Mont) y pues te duele por la gente que quieres”, reveló al ser cuestionada sobre el caso de la conductora.

Galilea Montijo fue amiga de Inés Gómez Mont. (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Galilea Montijo antes para deslindarse de Inés Gómez Mont?

No es la primera vez que Galilea Montijo enfrenta preguntas sobre los acusaciones contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. En noviembre de 2021, la conductora publicó un video en redes sociales en el que negó tener vínculos indebidos o negocios con la familia de su entonces amiga.

“ No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”, expresó.

En ese momento también rechazó versiones que involucraban a su expareja, Fernando Reina Iglesias, y aclaró que el apoyo legal que recibió su hermana Paola durante un proceso penal provenía del equipo jurídico de la empresa para la que trabajaba.

La presentadora aseguró que no volvería a hablar de esos señalamientos y pidió respeto para su familia.

¿Cómo era la relación de Galilea Montijo e Inés Gómez Mont?

Antes de convertirse en amigas cercanas tuvieron diferencias públicas. En 2008, Inés Gómez Mont reconoció que hizo comentarios duros sobre Montijo y posteriormente decidió buscarla para ofrecerle una disculpa.

Con el tiempo, ambas construyeron una relación estrecha que también involucró a sus familias. Su amistad llegó a tal punto que Galilea se convirtió en madrina de una de las hijas de Inés; por eso, las conductoras se referían entre sí como comadres.

Durante varios años compartieron fotografías, celebraciones y momentos personales, mientras expresaban públicamente el cariño que se tenían.

¿Qué sabemos del caso de Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su arresto ocurrió por motivos migratorios, mientras en México enfrenta órdenes de aprehensión relacionadas con investigaciones por presuntos delitos fiscales y financieros.

El 31 de octubre, su defensa presentó una demanda de habeas corpus ante una corte federal de Florida. Mediante este recurso buscaba que un juez revisara la legalidad de su detención y cuestionara que permaneciera bajo custodia de las autoridades migratorias. También solicitó una medida de emergencia para evitar que fuera trasladada a otro centro de detención, petición que fue rechazada inicialmente.

El 5 de noviembre, el juez federal Jeffrey T. Kuntz negó el habeas corpus (amparo) a Inés Gómez Mont. De acuerdo con la resolución, Gómez Mont todavía no había solicitado una audiencia migratoria para revisar las condiciones de su detención y pedir su libertad bajo fianza, por lo que el magistrado consideró que no había fundamento para conceder lo que solicitaba.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.