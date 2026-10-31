Con actividades recreativas: Así es Broward Transitional Center, donde Inés Gómez Mont está detenida

El Broward Transitional Center estuvo involucrado en una polémica en 2025, luego de que se reportaran diversos problemas médicos entre los reclusos. (Foto: Wiki Commons/ Cuartoscuro)

¿Dónde está Inés Gómez Mont actualmente? El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que la conductora de televisión mexicana está retenida en un centro de detención de Florida.

Se trata del Broward Transitional Center, un complejo que alberga a inmigrantes arrestados por el ICE y que están sujetos a procesos de deportación, de acuerdo con el bufete de abogados de inmigración de Mitchell J. Cohen.

Inés Gómez Mont fue detenida el viernes 30 de octubre por agentes del ICE. La detención de la exconductora de Ventaneando ocurre luego de que pasó cerca de cinco años prófuga de la justicia mexicana, donde tiene una orden de aprehensión vigente.

¿Cómo es el Broward Transitional Center donde está Inés Gómez Mont?

The GEO Group, empresa privada que gestiona el centro de detención, explica que el Broward Transitional Center es un edificio de dos plantas, diseñado con el objetivo de brindar privacidad.

Las instalaciones permiten separar a los reclusos por género. Además, dentro del complejo se pueden encontrar “una cocina, una clínica médica ampliada, salas de audiencias y un edificio de oficinas para uso de los usuarios”.

The GEO Group afirma que el Broward Transitional Center ofrece también “un entorno seguro, protegido y humano que promueve el bienestar y la socialización de los detenidos”.

Entre las actividades que pueden realizar los detenidos se encuentran programas de educación integral, actividades laborales y asesoramiento legal, psicológico e incluso religioso.

Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos: la razón no sería una solicitud de extradición. (Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

Durante una visita que realizó Debbie Wasserman Schultz, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en julio de este año, afirmó que los reclusos tienen actividades recreativas y acceso a una biblioteca. También señaló que el centro está limpio.

Wasserman comentó que se trata de un centro de baja seguridad y que “los detenidos que se alojan aquí no tienen antecedentes penales o, si los tienen, son de muy bajo nivel”, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Miami Herald.

El bufete de abogados de inmigración de Mitchell J. Cohen añade que las personas detenidas en el Broward Transitional Center tienen órdenes definitivas de deportación, mientras que otras pueden tener procedimientos pendientes ante el Tribunal de Inmigración.

¿Qué pasó en el Broward Transitional Center?

Un año antes de que Debbie Wasserman Schultz visitara el centro, Human Rights Watch publicó un informe en el que denunció abusos en tres centros de detención de Florida, entre ellos el Broward Transitional Center.

Además, el portal NBC6 tuvo acceso a las llamadas al 911 realizadas desde el centro, en las que el personal del Broward Transitional Center informó sobre problemas de salud de los detenidos.

“Uno de nuestros detenidos ha sufrido una convulsión y una posible lesión en la cabeza” o “Tenemos a un detenido que creo que está inconsciente” son algunas de las situaciones reportadas en las llamadas, de acuerdo con NBC6.

Por otra parte, Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, futbolista venezolana, compartió con Local 10 News que, mientras estuvo retenida en el Broward Transitional Center, fue testigo de cómo mujeres embarazadas perdieron a sus bebés por la falta de atención médica.

“Había personas que tenían cáncer. Habían recibido su primera quimioterapia antes de ingresar y no les permitieron recibir la segunda”, añadió durante la conversación.

Inés Gómez Mont se encuentra recluida en un centro del ICE. (Foto: Wiki Commons)

¿Qué sabemos del caso de Inés Gómez Mont?

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el viernes 30 de octubre que Inés Gómez Mont fue asegurada en Miami, Florida, Estados Unidos. En su comunicado, la institución señaló que la conductora cuenta con una orden de aprehensión en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Este delito se configura cuando un contribuyente deja de presentar durante más de 12 meses las declaraciones fiscales correspondientes y omite pagar los impuestos, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, la conductora enfrenta señalamientos por presunta delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR sostiene que habría participado, junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en un esquema de desvío de recursos públicos.

Inés Gómez Mont fue detenida por los agentes del ICE. (Foto: Captura de pantalla)

Ante las acusaciones, la pareja salió de México, por lo que la Interpol activó una ficha roja de búsqueda a petición de la FGR. No obstante, esta fue retirada para ambos en septiembre de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esa decisión y anunció que solicitaría explicaciones para buscar que se restableciera el mecanismo internacional de búsqueda.

Por ahora, se desconoce si Gómez Mont será trasladada a México. Para concretar la extradición, la Fiscalía debe completar y presentar formalmente la solicitud ante las autoridades estadounidenses. Después tendrá que desarrollarse el procedimiento judicial correspondiente.