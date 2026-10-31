¿Dónde está Inés Gómez Mont? Esto se sabe tras su detención en Florida

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida luego de pasar cinco años prófuga de la justicia en México. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro).

Luego de pasar cinco años prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont fue detenida en Florida. La Fiscalía General de la República confirmó la detención e informó que la conductora de televisión tiene una orden de aprehensión en México.

Desde 2021, la expresentadora de Ventaneando, programa de televisión de espectáculos, enfrentaba acusaciones por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Inés Gómez Mont defendió su inocencia en diferentes ocasiones; no obstante, hace cinco años salió de México junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario vinculado con el mismo caso en el que está involucrada la conductora.

¿Dónde se encuentra Inés Gómez Mont actualmente?

La detención de la conductora se realizó en Florida. La Fiscalía General de la República informó, a través de un comunicado, que Gómez Mont está asegurada en Miami, sin brindar más información.

A pesar de ello, la conductora aparece en los registros oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE por sus siglas en inglés.

En la página únicamente se informa que Inés Gómez Mont se encuentra bajo la custodia de los agentes del ICE, sin dar más detalles sobre el lugar en el que está detenida. El sitio pide a sus abogados y familiares llamar a la institución para obtener más información.

Migration Policy Institute detalla que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realiza arrestos, gestiona detenciones y lleva a cabo deportaciones de personas que no son ciudadanas estadounidenses y que han infringido las leyes migratorias.

¿Inés Gómez Mont será extraditada a México?

La Fiscalía General de la República explicó en su comunicado que Inés Gómez Mont enfrenta una orden de aprehensión en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La detención de la conductora en Estados Unidos abre la posibilidad de que sea extraditada a México. En julio de este año, la Fiscalía informó que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

No obstante, la FGR debe completar la solicitud, presentarla ante las autoridades estadounidenses y esperar a que se realice el procedimiento judicial correspondiente, durante el cual la conductora aún podrá defenderse.

¿Qué es el delito de defraudación fiscal del que acusan a Inés Gómez Mont?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explica en un comunicado que el delito de defraudación fiscal equiparada se comete cuando el contribuyente omite presentar, por más de doce meses, las declaraciones que tengan “carácter de definitivas, o las de un ejercicio fiscal, dejando en ambos casos de pagar la contribución correspondiente”.

En 2022, un juez federal libró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont por el delito de defraudación fiscal equiparada, por un monto de 6 millones 600 mil pesos.

En aquella ocasión, la Fiscalía General de la República explicó que, presuntamente, la presentadora omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La página oficial del ICE ya registró la detención de Inés Gómez Mont. (Foto: ICE)

Además de la presunta defraudación fiscal, Inés Gómez Mont enfrenta acusaciones en México por supuesta delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR señala que la conductora habría participado, junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, en un esquema para desviar recursos públicos mediante empresas que recibieron contratos federales para prestar servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios.

Desde que comenzaron las investigaciones en su contra, Inés Gómez Mont afirmó ser inocente y se dijo víctima de una injusticia.