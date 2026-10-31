CFE busca mil millones de dólares entre inversionistas: ¿A qué destinará ese dinero?

Desde entonces, el país ha buscado reforzar su red eléctrica para evitar cortes recurrentes. (Foto: Cuartoscuro)

La empresa eléctrica estatal de México busca recaudar unos mil millones de dólares el próximo mes para un vehículo de inversión destinado a financiar nuevas líneas de transmisión, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum intenta atraer capital privado para ampliar la red eléctrica del país.

Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planean reunirse con inversionistas en Nueva York a comienzos de noviembre, antes de una posible oferta de acciones de CFE Capital previa al Día de Acción de Gracias, según el director de Finanzas de la CFE, Eugenio Amador Quijano. Será la mayor oferta de acciones por efectivo en México desde 2020.

La venta de acciones de CFE permitirá a los inversionistas adquirir una participación en los ingresos de las líneas de transmisión estatales de México.

México busca reforzar su red eléctrica

La falta de inversiones en el sector eléctrico mexicano durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado apagones estacionales, ya que la escasez de infraestructura de transmisión somete regularmente a la red a fuertes presiones durante los períodos de máxima demanda. Desde entonces, el país ha buscado reforzar su red eléctrica para evitar cortes recurrentes.

CFE Capital, que funciona de manera similar a un fideicomiso de inversión inmobiliaria, había quedado prácticamente inactivo desde que comenzó a cotizar en 2018.

La administración de Sheinbaum está reactivando el vehículo y buscará recurrir repetidamente a los inversionistas para ayudar a financiar la expansión de la red, mientras México intenta atraer capital global a su sector eléctrico, dijo Amador.

La empresa está considerando realizar ofertas posteriores en el futuro, según adelantó Amador en una entrevista en la sede de la empresa en Ciudad de México.

CFE también busca sacar un fideicomiso

La CFE también planea sacar a bolsa en los próximos años un fideicomiso respaldado por centrales eléctricas, agregó. “Necesitamos recuperar el capital que está en esos activos para reinvertirlo en nuevos activos”.

La operación será la mayor oferta de acciones de México desde que la constructora del multimillonario Carlos Slim sacó a bolsa un fideicomiso de inversión inmobiliaria en febrero de 2020, según datos recopilados por Bloomberg.

También se espera que la oferta de CFE marque el inicio de un mercado accionario más activo el próximo año, después de ocho años de escasa actividad en grandes colocaciones.

Citigroup Inc. planea desprenderse de una mayor parte de la participación que aún conserva en el banco minorista mexicano Banamex mediante una oferta que podría realizarse en enero, según informó Bloomberg, mientras banqueros apuntan a una modesta cartera de empresas que podrían seguir sus pasos.

La captación de fondos de CFE, que también ha incluido recurrir al mercado de deuda con su primer bono en pesos a 40 años, forma parte de los esfuerzos de Sheinbaum por encontrar alternativas a las restricciones impuestas por las leyes energéticas nacionalistas de López Obrador. El Gobierno ha estado reactivando licitaciones para proyectos conjuntos con empresas privadas.

El giro hacia una mayor participación del capital privado en el sector eléctrico ya ha provocado la mayor entrada de fondos globales al sector energético mexicano desde que AMLO cerró la apertura al capital privado la década pasada.

CFE pretende ampliar la red cerca de un 7 por ciento durante esta administración, frente a un crecimiento de no más de un 1 por ciento durante los ocho años anteriores, según Amador.

Alrededor del 60 por ciento de la inversión en transmisión provendrá de fondos públicos y cerca del 40 por ciento del sector privado, lo que impulsa la necesidad de captar recursos. La expansión de la transmisión se suma a proyectos por 32 gigavatios previstos hasta 2030.

El ejecutivo aclaró que no es posible incorporar a la red proyectos de generación de ese tamaño sin interconectarlos. “Estamos siendo realmente prudentes en la forma en que financiamos un plan de inversión tan ambicioso”.

¿CFE aceptará inversionistas extranjeros?

CFE Capital ha registrado los mayores retornos entre los vehículos mexicanos de inversión inmobiliaria, pero cotiza con un fuerte descuento frente a sus pares globales, según datos recopilados por Bloomberg.

CFE recaudó originalmente 16 mil 400 millones de pesos (US$880 millones) cuando lanzó la Fibra E en 2018, y alrededor de un tercio de ese capital provino de inversionistas extranjeros.

Sin embargo, CFE no amplió posteriormente la base de activos de transmisión ni volvió a los mercados accionarios. Con el tiempo, el interés de los inversionistas internacionales y la liquidez de negociación se agotaron, dejando la propiedad en manos de los fondos de pensiones mexicanos.

Amador dijo que México busca vender nuevamente un tercio de las acciones a inversionistas extranjeros y señaló que futuras ofertas posteriores podrían favorecer una negociación más activa.

Los planes de CFE contemplan triplicar durante los próximos dos años los niveles recientes de inversión en transmisión, lo que alinearía al gobierno con las estimaciones de BloombergNEF sobre lo que el país necesita para satisfacer la creciente demanda e incorporar nuevos activos de generación.

“Con Fibra E, CFE ha encontrado una forma creativa de atraer capital privado hacia proyectos de transmisión y darse la oportunidad de ejecutar su ambicioso plan de expansión pese a las restricciones presupuestarias que enfrenta”, dijo Stephan Mothe, investigador asociado de BloombergNEF.

“Los verdaderos desafíos serán mantener esos elevados niveles de inversión a largo plazo y, especialmente, entregar los proyectos a tiempo”.