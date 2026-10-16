¿Menos apagones? México alista inversión de 12 mil 500 mdd en energía solar y eólica

Los contratos forman parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la debilitada red eléctrica de México. (Foto: Cuartoscuro)

La empresa estatal de electricidad de México planea otorgar la aprobación preliminar a decenas de proyectos de energía renovable la próxima semana, que en conjunto producirían suficiente electricidad para igualar la capacidad de ocho reactores nucleares y ayudarían a reforzar la red eléctrica del país, propensa a sufrir apagones.

Está previsto que el consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vote el 20 de octubre sobre más de 60 proyectos, según una persona familiarizada con el asunto.

Las centrales eléctricas propuestas, en su mayoría parques eólicos y solares, añadirán alrededor de 8.2 gigavatios de capacidad a la red eléctrica de México y tendrán un costo estimado de 12 mil 500 millones de dólares, dependiendo de los gastos de transmisión, de acuerdo con la fuente, que pidió no ser identificada porque el asunto no es público.

Una segunda persona señaló que el número de proyectos que obtengan la aprobación definitiva podría ser menor.

Un portavoz de la CFE no respondió a una solicitud de comentarios.

¿De qué trata la estrategia de más energías limpias?

Los contratos forman parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la debilitada red eléctrica de México mediante la participación de empresas privadas en colaboración con la compañía estatal para construir más infraestructura.

En los últimos años, la red eléctrica mexicana ha sufrido apagones estacionales, especialmente en la península de Yucatán, caracterizada por su clima cálido y húmedo. Años de falta de inversión han dejado al sistema sin suficientes centrales eléctricas ni líneas de transmisión.

El impulso a la inversión privada representa un cambio significativo respecto al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien restringió en gran medida la inversión extranjera en el sector eléctrico.

Sin embargo, la legislación mexicana todavía exige que el Estado mantenga al menos 54 por ciento de la propiedad de todas las centrales eléctricas.

Sheinbaum busca añadir 32 gigavatios de capacidad de generación eléctrica en México para 2030, de los cuales 40 por ciento provendría de fuentes renovables.